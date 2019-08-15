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Turkcell kopilot ile güvenli sürüş

Turkcell mühendisleri, araç sahiplerine yönelik çok önemli bir uygulamaya imza attı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:19
Turkcell kopilot ile güvenli sürüş

Turkcell mühendislerinin geliştirdiği Kopilot uygulamasıyla, araç sahipleri teknik sorunlardan daha erken haberdar olacak. Uygulama sayesinde ayrıca yakıt tüketim ve servis bakım maliyetleri de daha aşağı çekilecek.

İşlemi pratik uygulama

Araçlarını mobil cihazlarıyla takip etmek isteyen sürücülerin, otomobilinin markasını ve plakasını Kopilot uygulamasına tanımlamaları yeterli olacak. Ürün ailesine yeni eklenen Kopilot WiFi ile de eğlenceli bir yolculuk için gereken internet bağlantısı sağlanıyor. Sürücüler arzu ederlerse sevdiği hayvan ya da filmin ismini kaydedebilecek. Araç Sistem Kontrol Soketi’ne (OBD2/On-Board Diagnostics 2) bağlanan ve içerisinde SIM kart takılı olan Turkcell Kopilot cihazı, akıllı telefonlara yüklenen uygulamayla eşzamanlı çalışıyor. Güvenilir yol arkadaşı olarak otomobilleri akıllandıran Kopilot sayesinde sürücüler; kullanım detayları ve seyahat istatistikleri, sürüş profili ve skoru, otomobil profili gibi önemli bilgilerin yanında araç güvenliğiyle ilgili tüm bilgilere kolayca erişiyor.

İsimlerle özdeşleştiriyorlar

Otomobilin kullanıldığı süre boyunca sürüş mesafesi, süresi, sürüşün başladığı ve bittiği noktanın lokasyon bilgisi ve rotanın harita üzerinden gösterimi sağlanıyor. Aynı otomobili birden fazla kişinin takip edebilmesi ve birden fazla aracı tek uygulamadan takip etmek de mümkün oluyor. Bu arada uygulamaya eğlenceli isimler koyan kullanıcıların araba sevdası öne çıkıyor. Arabalarını kişiselleştiren sürücülerin kullandığı isimler arasında beyaz güvercin,yaren, kral ve tiger öne çıkıyor.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:19
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