Turkcell KOBİ’lerin yanında! Ekonomiye daha çok katkının yolu dijitalleşmekten geçiyor

KOBİ’ler rekabette güçlenmek, iş verimliliği arttırmak, müşteri ihtiyaçlarını doğru karşılamak ve iş süreçlerini kolaylaştırmak gibi ihtiyaçlarını karşılamak için dijital dönüşüme başvuruyor. Bu noktada Turkcell Dijital İş Servisleri, işletmelerin dijital dönüşümlerini destekleyerek adeta bir stratejik teknoloji ortağı olarak hareket ediyor.

KOBİ’lerle buluşturuyor

Bu anlamda; finansal süreçlerini etkin yöneterek mevzuatlara uyumlu olabilmeleri için uçtan uca çözüm sunan e-Şirket platformunu KOBİ’lerle buluşturuyor. Ayrıca Turkcell Akademi, Akıllı Wi-fi, Ekip Mobil ve Turkcell Enerji Servisleri de KOBİ’lerin ihtiyaçlarına uygun olarak sunuluyor. Turkcell’in e-Şirket platformunu kullanan KOBİ’ler dijital dünyanın da hızını yakalıyor.

KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan Turkcell, yenilikçi iş uygulaması e-Şirket platformuyla işletme sahiplerine zamandan ve maliyetlerden tasarruf ederek şirketlerini yönetme imkânı sağlıyor. Başarılı sonuçların alınmasında rol oynayan uygulamalar ise şöyle sıralanıyor:

Entegrasyon sağlıyor

Turkcell e-Şirket platformu Muhasebe, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, Akıllı Faks ve e-Posta ürünlerinin entegrasyonundan oluşuyor.

Yenilikçi iş uygulaması “Turkcell e-Şirket” platformu, işletme maliyetlerini düşürüyor, zamandan tasarruf ettiriyor ve böylece şirketlerin çalışma hızını artırarak onları daha dinamik bir yapıya kavuşturuyor.

KOBİ’lere uçtan uca dijitalleşme sağlayan Turkcell e-Şirket, tüm işletmeler deneyebilsin diye 1 ay ücretsiz sunuluyor.

Mobil ve online web sitelerine girişi güvenli ve hızlı hale getiren “Hızlı Giriş” uygulaması ile e-Şirket platformuna şifre unutma derdi olmadan kolaylıkla giriş yapılabiliyor.

7/24 servis desteği

Kullanıcı dostu ara yüzüyle, birbirine entegre çalışan altı farklı çözümü bünyesinde barındıran Turkcell e-Şirket’te ürünler tek tek satın alınabildiği gibi tamamı da kullanılabiliyor.

Şirketlerin tüm verilerini Turkcell Veri Merkezi’nde güvenle saklayarak 7/24 servis desteği veren Turkcell e-Şirket, avantajlı fiyatlarıyla versiyon yenileme ücreti talep etmeden uluslararası güvenlik standartları çerçevesinde en hızlı hizmeti sunuyor.

Turkcell e-Şirket hangi hizmetleri sunuyor?

l Muhasebe ürünü ile hesap yönetimi, cari hareket yönetimi, alış-satış yönetimi, fatura-çek-senet yönetimi, stok yönetimi yapılabilir; mizan, bilanço ve gelir tablosu raporları alınabilir, fiş yönetimi modülü içerisine entegre e-Fatura ve e-Arşiv Fatura ürünleri kullanılabilir.

l e-Fatura ve e-Arşiv Fatura ile faturalar elektronik ortamdan gönderilir, alınır ve saklanır.

l e-Defter ile yevmiye defterinde ve büyük defterlerde bulunan tüm bilgiler elektronik ortamda yer alır ve zaman damgası ile imzalanabilir.

l Akıllı Faks ile faks cihazına bağımlı olmadan her yerden faks alıp gönderilebilir.

l e-Posta ile maillere erişim sağlanıp gönderim yapılabilir.

Her şirketin iletişim ihtiyacı için mutlaka bir tarife var

Turkcell şirketlerin farklı iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine olanak sağlayan “İşte Özgür Paketler”i kullanıma sundu. Paketin kapsamında ise şu hizmetler yer alıyor:

l Şirketler, “İşte Özgür Paketler” ile çalışanları için istedikleri kadar dakika ve data içeren paketler tanımlayabiliyor.

l Her şirket çalışanlarına özel kendi tarifesini oluşturabiliyor. Her çalışana aynı tarife zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulama sayesinde artık şirketler çalışanları için dakika ve data ihtiyaçlarını özgürce, istedikleri gibi seçebiliyor.

l Şirketler çalışanları için 1000 dakikadan 10 bin dakikaya kadar ses ve 5GB’tan 50 GB’a internet kullanım seçenekleri arasından istedikleri seçimi yapabiliyor.

l “İşte Özgür Paketler” kapsamındaki tüm seçeneklerde çalışanlar ek bir ücret ödemeden Dergilik, fizy, TV+, lifebox gibi Turkcell’in zengin dijital servislerinden yararlanabiliyor.

l “İşte Özgür Paketler”in sunduğu diğer önemli bir avantaj ise tarifenin içeriğini ekstra hiçbir ücret ödemeden yurtdışında da kullanabilme. Bu sayede şirket çalışanları 18 GB seçeneği ile 1 gün, 25 GB seçeneği ile 2 gün, 35 GB seçeneği ile 3 gün ve 50 GB seçeneği ile 5 gün boyunca yurtdışındaki iletişim ihtiyaçlarını tarife içeriğinden ek bir ücret ödemeden karşılayabiliyor.