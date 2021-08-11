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Ekonomi Turkcell IPRA Golden World Awards’ta üç birincilik elde etti
Ekonomi

Turkcell IPRA Golden World Awards’ta üç birincilik elde etti

Turkcell, hayata geçirdiği projelerle teknolojisini toplumsal faydaya dönüştürürken, uluslararası alanda kazandığı ödüllere yenilerini eklemeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 15:08:00 -
Turkcell IPRA Golden World Awards’ta üç birincilik elde etti

Bu çerçevede Turkcell, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen IPRA Golden World Awards’ta, “Dijital Bahar”, “Kadın Futbolu Ligi” projeleri ve “İçimdeki Hazine” uygulamasıyla altın ödüle layık görüldü. Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, halkla ilişkiler alanında dünyanın en prestijli ödülleri olan IPRA Golden World Awards’tan üç birincilikle dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Toplum yararına hayata geçirdiğimiz projelerin uluslararası alanda değer bularak böylesine saygın ödüllere layık görülmesi son derece büyük önem taşıyor. Aldığımız ödüller ayrıca bu alanda yaptığımız çalışmalarla ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ve yeni projeler için bizleri motive eden itici bir güç oluşturuyor.

Toplum için en iyisi

Bugün eğitimden kültüre, sanattan spora değin hayatın birçok alanında kimseyi geride bırakmayan sosyal sorumluluk projelerimizle toplum için en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. 27 yıldır olduğu gibi Türkiye’nin geleceğine değer katmak ve fırsat eşitliği oluşturmak amacıyla sürdürdüğümüz projelerimiz ve sponsorluklarımızla teknolojimizi kullanarak hayatlara değer katmaya devam edeceğiz.”

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