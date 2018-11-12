Turkcell Global Bilgi dünya birincisi
Turkcell Global Bilgi, “2018 Top Ranking Performers” ödüllerinde “En İyi Müşteri Deneyimi” kategorisinde dünya birincisi oldu.12 Kasım 2018 Pazartesi 08:48
Turkcell Global Bilgi, çağrı merkezi sektörü organizasyonu “ContactCenterWorld”un “2018 Top Ranking Performers” ödüllerinde “En İyi Müşteri Deneyimi” kategorisinde dünya birincisi oldu. 9 Kasım’da Prag’da düzenlenen ödül töreninde, Asya Pasifik, EMEA ve Amerika kıtası birincileri dünyanın en iyisi olmak için yarıştı. Turkcell Global Bilgi, “En İyi Müşteri Deneyimi” kategorisinde elde ettiği birinciliği, duygular üzerine inşa edilen müşteri deneyimi programı ile aldı.
Kalpten dokunuşlar
Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, “Bu ödülü alırken her zamankinden farklı yaptığımız şey müşterilerimize yaşattığımız duyguları, çalışanlarımıza ve ailelerine de yaşatmak ve duygularımızı işin içine katarak kalpten dokunuşlar yapmak oldu. Tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Biz, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve onların aileleri ile birlikte çok büyük ve güzel bir aileyiz. Bu başarının asıl mimarı olan tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum” yorumunu yaptı.
YORUM YAZ