Turkcell Global Bilgi dünya birincisi

Turkcell Global Bilgi, çağrı merkezi sektörü organizasyonu “ContactCenterWorld”un “2018 Top Ranking Performers” ödüllerinde “En İyi Müşteri Deneyimi” kategorisinde dünya birincisi oldu. 9 Kasım’da Prag’da düzenlenen ödül töreninde, Asya Pasifik, EMEA ve Amerika kıtası birincileri dünyanın en iyisi olmak için yarıştı. Turkcell Global Bilgi, “En İyi Müşteri Deneyimi” kategorisinde elde ettiği birinciliği, duygular üzerine inşa edilen müşteri deneyimi programı ile aldı.

Kalpten dokunuşlar

Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, “Bu ödülü alırken her zamankinden farklı yaptığımız şey müşterilerimize yaşattığımız duyguları, çalışanlarımıza ve ailelerine de yaşatmak ve duygularımızı işin içine katarak kalpten dokunuşlar yapmak oldu. Tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Biz, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve onların aileleri ile birlikte çok büyük ve güzel bir aileyiz. Bu başarının asıl mimarı olan tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum” yorumunu yaptı.