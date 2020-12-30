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Aktüel Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Erkan, "Haber" kategorisinde "Mucize'nin adı Ayda", "Yaşam" kategorisinde "Haliç'te Gökkuşağı", "Spor" kategorisinde ise "Hamilton’un Zaferi" karelerine oy verdi

Yeniakit Publisher
2020-12-30 10:36:50 -
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erkan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek oyladı.

"Haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" isimli fotoğrafını tercih eden Erkan, "Yaşam" kategorisinde ise Enes Yıldırım'ın "Haliç'te Gökkuşağı" karesini seçti. Erkan, "Spor" kategorisinde de Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton’un Zaferi" isimli fotoğrafına oy verdi.


- "Ayda bebek zor zamanda kenetlenmemize vesile oldu"


Turkcell Genel Müdürü Erkan, 2020'nin salgın nedeniyle tüm insanlık için zor bir yıl olduğunu belirterek, bu zorluklara ek olarak Türkiye'de çığ, sel ve deprem gibi doğal afetlerin de yaşandığını söyledi.

Son olarak 30 Ekim'deki İzmir depremin acısını hep birlikte yaşadıklarını dile getiren Erkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Allah bir daha ülkemize böyle acılar yaşatmasın. Ancak acılar umutları da beraberinde getiriyor. İzmir depreminde yaşanan mucize kurtuluşlar bu zor zamanlarda millet olarak daha da kenetlenmemize vesile olurken, içimize bir umut ışığı da bıraktı. Bunlardan en çarpıcı olanı ise tıpkı depremden saatler sonra kurtulan Elif bebek gibi tam 91 saat sonra kurtulan 4 yaşındaki Ayda bebek oldu.

Mucizenin diğer bir adı olan Ayda bebeği enkazdan çıkarmak için seferber olan isimsiz kahramanlardan oluşan kurtarma ekiplerimiz, ülke olarak bir araya geldiğimizde neler yapabileceğimizi bir kez daha görmemizi sağladı. Bu vesileyle bizlere umut olan Elif ile Ayda bebeğe sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum."

Erkan, 2021'in başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni etti.

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