Yunanistan'da delikanlı biri çıktı! Ülkesini suçladı

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na Girit açıklarında müdahale edildiğini belirterek, Yunan hükümetine sert sözlerle yüklendi. Varoufakis, Atina yönetimini ya işbirlikçi olmakla ya da ülkenin deniz yetki alanlarını koruyamamakla suçladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Varoufakis, filoda bulunan kişilerle görüştüğünü belirterek, yaşanan gelişmenin yalnızca İsrail’in değil, Yunan hükümetinin de sorgulanmasına yol açtığını savundu. Açıklamasında Atina yönetiminin tutumunu hedef alan Varoufakis, oldukça sert bir siyasi çıkış yaptı.

Varoufakis, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla Akdeniz'de ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na ait teknelere Yunanistan kara suları yakınlarında İsrail tarafından müdahale edilmesi nedeniyle Yunan hükümetini de eleştiren Varoufakis, "Yunan hükümeti ya işbirlikçi ya da denizlerimizi İsrail'den korumaktan aciz." ifadesini kullandı.