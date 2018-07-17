Turkcell dijital deneyimini KOBİ’lerle buluşturdu

Bu yılki toplantıların ana odağı dijitalleşme oldu. Buluşmalar kapsamında, KOBİ’lere özel dijital çözümler üreten ve İşte Turkcell İşte Destek diyerek kurumsal dünyasını yenileyen Turkcell, 7 ilde KOBİ’lerin ayağına giderek onları yerinde dinledi ve dijitalleşme süreçlerindeki şirketlerle tecrübelerini paylaştı.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, KOBİ’leri dijitalleştirmek için Anadolu’yu karış karış gezdiklerini belirtti. Bütün, ”Ülkemizin göz bebeği KOBİ’lerimizin dijitalleşme süreçlerini ne kadar çabuk tamamlarsak, Türkiye›nin dijitalleşme sürecini de o denli hızlı tamamlamış olacağımızın bilinciyle hareket ediyoruz. Bu nedenle Türkiye’nin neresinde olursa olsun KOBİ’lerimizin ayağına giderek, onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini yerinde belirliyoruz” dedi.