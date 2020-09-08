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Ekonomi Turkcell, çalışanlarına GSMA Sürdürülebilir İş Geliştirme eğitimini veren ilk operatör oldu
Ekonomi

Turkcell, çalışanlarına GSMA Sürdürülebilir İş Geliştirme eğitimini veren ilk operatör oldu

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: -"GSMA programının mobil sektöründe Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması konusunda farkındalık yaratacağına inanıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:29:16 -
Turkcell, çalışanlarına GSMA Sürdürülebilir İş Geliştirme eğitimini veren ilk operatör oldu

İSTANBUL(AA) - Turkcell, Dünya GSM Birliği’nin (GSMA) İleri Eğitim Programı kapsamında sunduğu "Mobil Sektörde Sürdürülebilir İş Geliştirme" online eğitimini çalışanlarına sunan ilk telekom operatörü oldu

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell Akademi ve GSMA tarafından ortaklaşa tasarlanarak uygulamaya konulan eğitim, Turkcell çalışanlarına, farklı uygulama ve düzenlemelerin mobil tüketiciler üzerindeki etkileri hakkında daha kapsamlı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen alan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, iş birliği ve eğitimlerin Turkcell’in sürdürülebilirlik projelerinin temel araçları olduğunu belirterek, "GSMA programının mobil sektöründe Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması konusunda farkındalık yaratacağına inanıyorum. Bu eğitim, çalışma arkadaşlarımıza yeni beceriler kazandırırken, sadece toplum ve çevre için değil, günümüz dünyasında iş yapış şekilleri açısından da farklı bir bakış açısı kazandırıyor." ifadelerini kullandı.

Turkcell çalışanları, GSMA eğitimi aracılığıyla sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde nasıl çalışacakları, nasıl stratejiler belirleyecekleri ve dünyanın dört bir yanından en iyi uygulamaları nasıl hayata geçirecekleri konusunda bilgi edindi. Turkcell çalışanları bundan böyle de sürdürülebilirlik konusunda, sorunlarının üstesinden gelmenin somut yollarını belirlemek, test etmek ve uygulamak için GSMA sertifika programını takip etmeyi sürdürecek.

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