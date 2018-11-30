THY- Noukşot
0553 313 94 23

Turkcell çalışanları geleceğe şimdiden hazır

Geleceğin dünyasını şekillendirecek öncü ürün ve servisler geliştirmeye odaklanan Turkcell’in, çalışanlarını geleceğin dünyasına hazırlamak amacıyla sunduğu Turkcell Digital Masters Programı ilk mezunlarını verdi.

30 Kasım 2018 Cuma 13:57
Turkcell çalışanları geleceğe şimdiden hazır

Turkcell Akademi ve online eğitim platformu Udacity işbirliğinde hayata geçirilen Turkcell Digital Masters ile çalışanlar; veri analizi, makine öğrenmesi, yapay zeka, veri bilimine giriş, programlama ve iş analizi alanlarında yoğun bir eğitime tabi tutuldu.

Hem kariyere hem ülkeye yatırım

9 aylık süreçte bin 88 Turkcell çalışanı, günde 10 saat çalışarak toplam 4 bin 878 proje hazırladı. Tüm programı başarıyla tamamlayan mezunlar, düzenlenen törenle sertifikalarını Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça’nın elinden aldı.

Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, “Çalışanlarımız, bu programla kendi kariyerlerine önemli bir yatırım yapıyor. Ancak bunun ötesinde, atılan bu adımlarla ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Çalışanlarımızı geleceğe hazırlarken bu sayede Türkiye’yi de geleceğe hazırlıyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 13:57
  1. Turkcell Akademi
  2. Turkcell
  3. Banu İşçi Sezen
  4. Ahmet Akça
  5. Turkcell Digital Masters

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan taziye ziyareti
    1. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan..
    2. -Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    3. Eker Süt Ürünleri lastik yönetimi için..
    4. Grip ve soğuk algınlığından korunmak..
    5. DÜZELTME - "Çin'de '2018 Türkiye..
    6. Ukrayna-Rusya krizinde kritik gelişme!
    7. Avro Bölgesi'nde enflasyon düştü
    8. Yemen halkı çaresizce yardım bekliyor
    9. Almanya'da perakende satışlar ekimde..
    10. Trabzonspor, Kayseri'ye gitti
    11. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    12. Avrupa'da işsizlik ekimde değişmedi
    13. Sürücüler dikkat yarın başlıyor!..
    14. Hindistan'da çiftçilerden protesto
    15. Yaşlılık aylığı ne kadar? Yaşlılık..
    16. AK Parti Esenyurt belediye başkan..
    17. CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    18. Sanchez'den Manchester United'a kötü..
    19. İsrail güçleri Batı Şeria'daki..
    20. Türkiye'nin yeni "beşizleri" dünyaya..
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    Şok olacaksınız! Bu sözleri söyleyen bir doktor
    Şok olacaksınız! Bu sözleri söyleyen bir doktor

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'