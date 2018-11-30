Turkcell çalışanları geleceğe şimdiden hazır

Turkcell Akademi ve online eğitim platformu Udacity işbirliğinde hayata geçirilen Turkcell Digital Masters ile çalışanlar; veri analizi, makine öğrenmesi, yapay zeka, veri bilimine giriş, programlama ve iş analizi alanlarında yoğun bir eğitime tabi tutuldu.

Hem kariyere hem ülkeye yatırım

9 aylık süreçte bin 88 Turkcell çalışanı, günde 10 saat çalışarak toplam 4 bin 878 proje hazırladı. Tüm programı başarıyla tamamlayan mezunlar, düzenlenen törenle sertifikalarını Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça’nın elinden aldı.

Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, “Çalışanlarımız, bu programla kendi kariyerlerine önemli bir yatırım yapıyor. Ancak bunun ötesinde, atılan bu adımlarla ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Çalışanlarımızı geleceğe hazırlarken bu sayede Türkiye’yi de geleceğe hazırlıyoruz” dedi.