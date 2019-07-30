0553 313 94 23

Turkcell çalışanları dünyanın en iyi eğitmenleriyle finans alanındaki uzmanlıklarını yeniliyor

Turkcell Akademi, çalışanların gelişimine yönelik eğitim programlarına Finans Masters’ı ekledi.

30 Temmuz 2019 Salı 10:52
Turkcell çalışanları dünyanın en iyi eğitmenleriyle finans alanındaki uzmanlıklarını yeniliyor

Turkcell Akademi, çalışanların gelişimine yönelik eğitim programlarına Finans Masters’ı ekledi. Teoriden pratiğe tüm güncel öğrenme yöntemleriyle şekillendirilmiş yaklaşık 100 saatlik programda finansla ilgili her konuyu Türkiye ve dünyadan en değerli eğitmenler anlatıyor.


Eğitimde fırsat eşitliği ve insana yatırım ilkeleri doğrultusunda hayata geçen Turkcell Akademi, Finans Masters Programı ile çalışanlarının kariyerine yeni bir uzmanlık alanı katmaya hazırlanıyor. Dünyanın önde gelen üniversite ve uluslararası danışmanlık şirketlerinden seminer, eğitim ve simülasyonlarla hazırlanan program, çalışanları yepyeni bir uzmanlık alanına taşımayı hedefliyor.


Turkcell Akademi’nin dünyanın önde gelen üniversite ve kurumlarıyla hazırladığı 100 saatlik program; alanında isim yapmış isimleri videolarla katılımcılarla buluşturuyor. Eğitim boyunca; işin teorisinden en güncel pratik uygulamalara, temel prensiplerden dijital finansa kadar pek çok alanda ulusal ve uluslararası uzmanlar dersler veriyor.


“Dünyanın en iyi üniversiteleriyle gerçekleştirdiğimiz işbirliklerine yenisini eklediğimiz için çok mutluyuz”


Eğitimde teknolojiyi kullanarak çalışanlarını zenginleştirmeye devam ettiklerini söyleyen Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, “İnsanımıza, sektörümüze ve toplumumuza değer katma misyonumuzu sürdürüyoruz. Turkcell Finans Masters, alanında Türkiye’nin en büyük programı. Çalışanlarımız zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın, finans gibi evrensel bir alanda kendilerini geliştirme imkanı bulacak.Çalışanlarımızın, müşterileri ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlamasını, onların dijital yolculuğunda finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırmasını ve ortak finans bakış açısıyla hareket etmesini amaçlıyoruz. Çalışanlarımızın kısa sürede yoğun ilgi göstermiş olması da kendilerini geliştirme ve şirketimizi zirveye taşıma hedefimizdeki ortaklığımızı ispat ediyor. Dünyanın en iyi üniversiteleriyle gerçekleştirdiğimiz işbirliklerine yenisini eklediğimiz için çok mutluyuz. Dijital operatör Turkcell olarak herkesin hayatını zenginleştirmek, insanlara yeni bir perspektif verebilmek için teknolojiyi fırsata çevirmeye devam edeceğiz” dedi.


İlk 10’a girenlere yurtdışında eğitim fırsatı


2 bin 275 Turkcell çalışanının başvurduğu Finans Masters Programı, ABD’nin saygın kurumlarından Rice Üniversitesi’nden akademisyenlerin eğitimleriyle başladı. Eylül ayına kadar bu eğitimlerini sürdürerek başarı sertifikası almaya hak kazanan çalışanlar; programın devamında Boğaziçi Üniversitesi ve dünyanın önde gelen finans danışmanlık şirketlerinin üst düzey isimlerinden eğitimler alacak. Sınavlarını başarıyla geçen katılımcılar her iki üniversiteden de finans alanında uzmanlaştıklarını belgeleyen birer sertifika sahibi olacak.


Katılım, sınav performansı, vaka, simülasyon ve ödev çalışmasında alınan değerlendirme notları sonucu hesaplanan puana göre ilk 10 Turkcell’li yurtdışında eğitim alma veya yüksek lisansını tamamlama şansına erişecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Genç paralimpik sporcuların hedefi Avrupa şampiyonluğu
    1. Genç paralimpik sporcuların hedefi..
    2. Konya Valiliğinden Beyşehir’deki..
    3. Birol Aydın, özel sporcuların..
    4. Diyarbakır'da polis merkezine..
    5. 330 kişilik kontenjana bin 403 aday..
    6. Devrilen traktörün altında kalarak öldü
    7. Su diye peynir mayası içen küçük Miray..
    8. Kuşadası’na iki yeni içme suyu kuyusu
    9. Avrupa Şampiyonası’ndan iki önemli..
    10. Suriyelilerin bayram yolculuğu sürüyor
    11. Merkez bankalarının rezervlerinde..
    12. Şehzadeler’in sporcuları şampiyonaya..
    13. Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete..
    14. TEB'den kredi kampanyası
    15. Ege Üniversitesi kapılarını çocuklara..
    16. Savaş bittiğinde Suriyeli kalmaz!
    17. AA'nın savaş muhabirliği eğitimine..
    18. "Deniz canlıları tatilinizi kabusa..
    19. "Şenol Güneş'e müthiş güveniyorum"
    20. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:
    21. "Olimpiyatlara gideceğimizi düşünüyorum"
    22. Yozgat’ta kurbanlık hayvan sevkiyatına..
    23. TATSO’dan tanıtım seferberliği
    24. İnternet sansürüne karşı kullanılan..
    25. Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi..
    26. Bir ton ağırlığındaki kurbanlık 22 bin..
    27. (Özel) Maskot kıyafetiyle basket atıp..
    28. Muş’ta 15 kişi brucella hastalığına..
    29. Kuveyt Türk, konut ve araç..
    30. Görmeyen gözleri Kur'an öğrenme..
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması