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Turkcell Arıkovanı'ndan, girişimlere destek

Turkcell Arıkovanı, girişimcilik yarışması Big Bang 2018'de, en başarılı 8 projeyi ödüllendirdi- Yarışma kapsamında en başarılı 5 girişim Arıkovanı Özel Ödülü'nü, 3 girişim ise 100 bin liralık "Turkcell Yeni Nesil Sanal Sunucu" desteğini almaya hak kazandı

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:56
Turkcell Arıkovanı'ndan, girişimlere destek

İSTANBUL (AA) - Turkcell Arıkovanı, girişimcilik yarışması Big Bang 2018'de, en başarılı 8 projeye toplam 550 bin lira destek ödülü verdi.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin girişimcilerine büyük fırsatlar sunan kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, İTÜ Çekirdek tarafından gerçekleştirilen girişimcilik yarışması "Big Bang" finalinde, başarılı projeleri ödüllendirdi.

20 projenin yarıştığı gecenin en başarılı 5 girişimi Arıkovanı Özel Ödülü'nü, 3 girişimi ise 100 bin liralık "Turkcell Yeni Nesil Sanal Sunucu" desteğini almaya hak kazandı.Big Bang 2018'de en başarılı 8 projeye Turkcell Arıkovanı toplam 550 bin lira destek ödülü verdi.

Gecede Drivee, Swenna, Bren, WatchX ve FilameX isimli projeler, Arıkovanı Özel Ödülü kapsamında Arıkovanı'nda 50 bin liralık kitlesel fonlama destek ödülü kazandı. Öte yandan, Intenseye, Kobaküs ve Benzinlitre projeleri de Turkcell'den 1 yıllık 100 bin lira değerinde "Yeni Nesil Sanal Sunucu" desteği ödülünün sahibi oldu.

Yanı sıra Turkcell, Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sunacak projelerin hayata geçmesi için girişimcilere altyapı desteği sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin teknolojide üreten ülke olması vizyonuyla çalışıyoruz. Biliyoruz ki, dijital dönüşümde, Türkiye ekosisteminin önemli bir halkasını oluşturan girişimler olmazsa olmazımız. Bu ülkenin teknoloji geliştiren yaratıcı beyinlere ihtiyacı var. Bu yüzden Arıkovanı ile bu girişimleri vitrine çıkarıyor ve hayata geçmesine öncülük ediyoruz. Ardından üretime geçen girişimleri, Arıkovanı Mağaza ile satışa sunacak bir platform sunuyoruz."

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:56
  1. Big Bang 2018
  2. Turkcell Arıkovanı

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