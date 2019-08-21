0553 313 94 23

Turkcell Arıkovanı ekibi Gaziantep Teknopark firmaları ile buluştu

Girişimcilerin geliştirdikleri teknoloji ve inovasyon odaklı projelerin hayata geçmesi için ihtiyaç duydukları kaynağı toplumdan edinmesini sağlayan bir kitlesel fonlama platformu olan Turkcell Arıkovanı, WatchX firmasının girişimiyle Gaziantep Teknopark Bee Cafe’de, girişimcilerle bir araya geldi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:39
Turkcell Arıkovanı ekibi Gaziantep Teknopark firmaları ile buluştu

Girişimcilerin geliştirdikleri teknoloji ve inovasyon odaklı projelerin hayata geçmesi için ihtiyaç duydukları kaynağı toplumdan edinmesini sağlayan bir kitlesel fonlama platformu olan Turkcell Arıkovanı, WatchX firmasının girişimiyle Gaziantep Teknopark Bee Cafe’de, girişimcilerle bir araya geldi.


Turkcell Arıkovanı ekibinden Hande Sözmen, Büşra Talayman, Seda Nur Doğanay’ın girişimcilerle gerçekleştirdiği etkinliği değerlendiren Gaziantep Teknopark Genel Müdürü Ekrem Tekin, Turkcell Arıkovanı’nın yerli girişimlerin ihtiyaçları oldukları fona ulaşmalarına sağlamanın yanında, ürünlerin Turkcell kurumsal müşterilerine sunulduğu bir kanal hizmeti verdiğini belirtti. Tekin konuşmasının devamında, “Aynı zamanda kitlesel fonlamaya giren ürünlere yönelik prodüksiyon hizmeti ve ürünleri Turkcell’in eşleştireceği şirketlerle partnerlik yoluyla ölçeklemeleri gibi bir çok farklı konularda imkanlarının olabildiğini gördük. Kitlesel fonlama desteğinin yanında Arıkovanı Mağaza ile Arıkovanı girişimcilere özel bir pazar yeri sunuyor” dedi.


Bir network ağı oluşturduklarını ve bunu da mümkün olduğunca Gaziantep ile paylaştıklarını dile getiren WatchX kurucu ortağı Mustafa Tülü, “Geçmişte bir kitlesel fonlama sürecinde birçok zorluk yaşamıştık. Turkcell Arıkovanı ile tanışınca sizin ürünlerinizi kendi ürünleri gibi sahiplenen, ürününüzü markete taşıyan profesyonel bir ekiple karşılaştık. Gerçekten inanılmaz işler çıkarıyorlar. Teknopark ile yaptığımız Kitlesel Fonlama programında da Arı Kovanı ile kurumsal partnerlik imkanları oluşabilecek” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:39
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'da SPD Genel Başkanlığı yarışı
    1. Almanya'da SPD Genel Başkanlığı yarışı
    2. Zurnanın Ustaları Muğla’da buluşuyor
    3. Zehir taciri 44 kişi tutuklandı
    4. "KOBİ'ler İçin Gümrük Birliği" projesi..
    5. Rektör Çomaklı, Ulusal Palandöken..
    6. Kayyım'dan flaş hamle! Meclis fesh..
    7. Mounie ikna edildi! Gözler İngiliz..
    8. Otomobil, elektrik direğine çarptı: 1..
    9. Uyuşturucu taciri 44 kişi tutuklandı
    10. Başkan Yalçınkaya’dan kadınlara..
    11. İl Milli Eğitim ve Yakutiye İlçe Milli..
    12. Başkan Tarhan, kadın üretici..
    13. Gelen sese kayıtsız kalmayan yönetmen..
    14. YouTube'un yapay zekası yüzlerce..
    15. Kaş Belediyesi mahalle yollarını..
    16. Eski istihbaratçıdan flaş operasyon..
    17. Erzincan’da kuru fasulye çeşidinin..
    18. Japonya'da hızlı tren, kapısı açık..
    19. 'Çerkes Hasan Vakası' kitaplaştı
    20. Turkcell Arıkovanı ekibi Gaziantep..
    21. Fikirtepe’de su basan dükkandan çıkan..
    22. İİT'den "Kudüs'ün Filistin'in..
    23. Yunanistan, İran gemisine yardım..
    24. Yahudiden Suriyeli mülteci kışkırtması
    25. Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman..
    26. Adıyaman’da zebra çatal kuyruklu..
    27. Türkiye-Rusya-Azerbaycan: Enerji ve..
    28. Toyota GAZOO Racing ve Fernando Alonso..
    29. Millet İttifakı'nın adayı İYİ..
    30. Türk ulaşım devi satılıyor! Almanlar..
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!