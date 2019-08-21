Turkcell Arıkovanı ekibi Gaziantep Teknopark firmaları ile buluştu

Girişimcilerin geliştirdikleri teknoloji ve inovasyon odaklı projelerin hayata geçmesi için ihtiyaç duydukları kaynağı toplumdan edinmesini sağlayan bir kitlesel fonlama platformu olan Turkcell Arıkovanı, WatchX firmasının girişimiyle Gaziantep Teknopark Bee Cafe’de, girişimcilerle bir araya geldi.

Turkcell Arıkovanı ekibinden Hande Sözmen, Büşra Talayman, Seda Nur Doğanay’ın girişimcilerle gerçekleştirdiği etkinliği değerlendiren Gaziantep Teknopark Genel Müdürü Ekrem Tekin, Turkcell Arıkovanı’nın yerli girişimlerin ihtiyaçları oldukları fona ulaşmalarına sağlamanın yanında, ürünlerin Turkcell kurumsal müşterilerine sunulduğu bir kanal hizmeti verdiğini belirtti. Tekin konuşmasının devamında, “Aynı zamanda kitlesel fonlamaya giren ürünlere yönelik prodüksiyon hizmeti ve ürünleri Turkcell’in eşleştireceği şirketlerle partnerlik yoluyla ölçeklemeleri gibi bir çok farklı konularda imkanlarının olabildiğini gördük. Kitlesel fonlama desteğinin yanında Arıkovanı Mağaza ile Arıkovanı girişimcilere özel bir pazar yeri sunuyor” dedi.

Bir network ağı oluşturduklarını ve bunu da mümkün olduğunca Gaziantep ile paylaştıklarını dile getiren WatchX kurucu ortağı Mustafa Tülü, “Geçmişte bir kitlesel fonlama sürecinde birçok zorluk yaşamıştık. Turkcell Arıkovanı ile tanışınca sizin ürünlerinizi kendi ürünleri gibi sahiplenen, ürününüzü markete taşıyan profesyonel bir ekiple karşılaştık. Gerçekten inanılmaz işler çıkarıyorlar. Teknopark ile yaptığımız Kitlesel Fonlama programında da Arı Kovanı ile kurumsal partnerlik imkanları oluşabilecek” şeklinde konuştu.