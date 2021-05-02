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Teknoloji Turkcell 705 bin yeni müşteri kazandı
Teknoloji

Turkcell 705 bin yeni müşteri kazandı

İletişim şirketi Turkcell, bu yılın ilk çeyreğinde 705 bin yeni müşteri kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 09:50:00 -
Turkcell 705 bin yeni müşteri kazandı

Böylece son 3 yılın en yüksek çeyreklik müşteri kazanımına imza atan şirket, her sene bir milyon yeni abone hedefinin yüzde 70’ine ise sadece ilk 3 ayda ulaşmış oldu. İlk çeyrekte konsolide bazda toplam gelirlerini yüzde 17.5 arttırarak 7.8 milyar TL’ye, net kârını da yüzde 26.6 arttırarak 1.1 milyar TL’ye taşıyan Turkcell’in Genel Müdürü Murat Erkan, “Ortaya çıkan güçlü performansımızdaki en büyük motivasyon kaynağımız müşterilerimizin bize olan güveni ve teveccühü oldu” dedi. Erkan, iletişim platformlarından BiP’e olan ilginin giderek arttığına da işaret ederek, “Bu tablo bizi mutlu etmektedir” diye konuştu

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