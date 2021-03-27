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Eğitim Türkçe Yeterlik Sınavı başvuruları başladı mı? Türkçe Yeterlik Sınavı başvuruları ne zaman?
Eğitim

Türkçe Yeterlik Sınavı başvuruları başladı mı? Türkçe Yeterlik Sınavı başvuruları ne zaman?

Yunus Emre Enstitüsün tarafından Türkçe dilini yabancı dil veya ikinci dil olarak öğrenenlerin dil yeterliklerini belgelendirmek için Türkçe Yeterlik Sınavı gerçekleştiriliyor. Söz konusu Türkçe Yeterlik Sınavı için başvuruların ne zaman alınmaya başlayacağı merak ediliyor. Peki, Türkçe Yeterlik Sınavı başvuruları başladı mı? Türkçe Yeterlik Sınavı başvuruları ne zaman? Türkçe Yeterlik Sınavı başvuruları nasıl yapılır? Türkçe Yeterlik Sınavı nasıl olur?

Yeniakit Publisher
2021-03-27 13:55:00 -
Türkçe Yeterlik Sınavı başvuruları başladı mı? Türkçe Yeterlik Sınavı başvuruları ne zaman?

Yunus Emre Enstitüsün tarafından Türkçe dilini yabancı dil veya ikinci dil olarak öğrenenlerin dil yeterliklerini belgelendirmek için Türkçe Yeterlik Sınavı düzenleniyor. Söz konusu Türkçe Yeterlik Sınavı için başvuruların ne zaman alınmaya başlayacağı merak ediliyor. Peki, Türkçe Yeterlik Sınavı başvuruları başladı mı? Türkçe Yeterlik Sınavı başvuruları ne zaman?

Türkçe Yeterlik Sınavı başvuruları ne zaman?

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkçe dilini yabancı dil veya ikinci dil olarak öğrenenlerin dil yeterliklerini belgelendirmek için Türkçe Yeterlik Sınavı düzenleniyor. Söz konusu Türkçe Yeterlik Sınavı başvuruları 29 Mart tarihinde alınmaya başlayacak. Yunus Emre Enstitüsü’nün yaptığı yazılı açıklamada, Türkçe seviyesini belgelendirme ihtiyacı olan herkesin girebileceği sınavın 29 Mayıs tarihinde yapılacağı belirtildi. 

Türkiye'de ve yurt dışındaki merkezlerinde eş zamanlı düzenlenen Türkçe Yeterlik Sınavının başvuru süreci 30 Nisan tarihine kadar sürecek.

Türkçe Yeterlik Sınavı başvuruları nasıl yapılır?

Uluslararası alanda eş zamanlı uygulanan sınav için başvuru işlemleri internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Türkçe Yeterlik Sınavı nasıl olur?

Söz konusu sınav üç oturumda gerçekleştirilecek. Sınavların birinci oturumunda okuma ve dinleme, ikinci oturumunda yazma, üçüncü oturumunda ise konuşma becerilerine yönelik sorular yöneltilecek. Sınavda başarılı olan adaylar, puanlarına göre B2, C1, C2 düzeylerinde "Türkçe Yeterlik Belgesi" alacak.

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