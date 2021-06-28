2021 yılı YKS sınavı 26-27 Haziran tarihlerinde koronavirüs salgını tedbirleriyle düzenlendi. Sınavın üçüncü oturumunun tamamlanmasıyla birlikte, YKS soru ve cevap anahtarları da yayımlandı. Adaylar alacakları tahmini puanı hesaplamaya başladı. Peki, Türkçe Öğretmenliği taban puanı kaç?

Türkçe öğretmenliği taban puanları 2021

YKS sonuçları 4 Ağustos 2021’de yayımlanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Tercih dönemiyle birlikte yayımlanacak kılavuzda okulların kontenjanları, en düşük-en yüksek puan ve başarı sıralaması bilgileri yer alacak.

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YKS barajı kaç puan?

Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl Kovid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti. Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunacak. Bu adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları olmayacak.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekecek.