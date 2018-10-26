Türkçe ezan rüyası gören Eminağaoğlu’na Müfid Yüksel’den terleten soru!..

yeniakit.com.tr Danıştay “andımız” hakkında tartışmalı bir karar verdi, kafatasçı laikçiler umutlandı. “Andımız” kararından sonra birçok isimden tepki çeken paylaşımlar gelirken, Yargıçlar Sendikası (YARSAV) eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, tartışmaların üzerine tüy dikti.

“Bir gün Türkçe ezana da...”

İslam ve tesettür düşmanlığıyla bilinen Eminağaoğlu, Danıştayın kararının ardından, Twitter hesabından şunları yazdı:

“1932 yılında Milli Eğitim Bakanı olan, 1933 yılında Andımız'ı yazan Reşit Galip, Ezanı da Türkçeleştiren kişidir. Andımıza kavuşmuşken elbette hiç kuşkusuz ki, 'bir gün Türkçe ibadete, Türkçe ezana da...' diyelim.”

Bunlara da Türkçe ibadet edin diyor musunuz?

Gazeteci yazar Müfid Yüksel, Danıştayın kararının ardından umutlanan kesimin “Müslümanlara karşı dayatmacı olduğuna” dikkat çekti. Twitter hesabından çarpıcı bir mesaj yayınlayan Yüksel, kafatasçı Eminağaoğlu’na, Katolik Kilisesi’nde Latince ibadet edildiğini hatırlattı, “Bunlara da ‘Türkçe ibadet edin’ diyor musunuz?” diye sordu.

Yüksel şunları yazdı:

“Beyoğlu, İstiklâl Caddesindeki, St. Antuan ve Santa Maria Latin Katolik Kiliselerinde Latince ibadet ediliyor. "Türkçe İbadet" talebiniz bunlar için de geçerli mi? Bunlara da "Türkçe İbadet Edin" diyor musunuz? Konu Müslümanlığa gelince de dayatmada bulunuyorsunuz.”

İşte Müfid Yüksel’in paylaşımı: