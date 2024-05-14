Türkçe becerisini ölçen büyük araştırma tamam

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında ilk uygulaması yapılan ve 2 yıllık döngüler halinde yapılmasına karar verilen Türkçe sınavının ikincisi bu yıl gerçekleştirildi. Sınav, uluslararası standartlarda tasarlanan elektronik sınav salonlarında tümüyle elektronik ortamda, öğrenci adına tanımlanmış bilgisayarlarda gerçekleştirildi. 2024 yılı uygulamasına 4, 7. ve 11. sınıflardan toplam 10 bin 635 öğrenci katıldı. Avrupa Dil Testi Uygulayıcıları Birliği (ALTE) tarafından denetlenen ve Q-Mark kalite belgesi almaya hak kazanan sınavda; öğrencilere yöneltilen çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular, Türkçe dersi öğretim programı, ortaöğretim Türk dili ve edebiyatı dersi öğretim programı, Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Sınavı (ABİDE) yeterlikleri ve 21. yüzyıl becerileri incelenerek oluşturulan düzeylere göre alanında uzman ekiplerce hazırlandı. Sınavda bu sene kağıt ve kalem uygulaması da kullanıldı Türkçe Sınavı’nın, öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini ölçmeye yönelik açık uçlu soruları, alanında uzman öğretmenler tarafından puanlanacak.