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Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sezon sona erdi

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sezon sona erdi.

06 Haziran 2019 Perşembe 11:35
Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sezon sona erdi

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sezon sona erdi. Kültür Merkezi, sergilerden konserlere ve tiyatroya 88 etkinliğe ev sahipliği yaparken 55 bin 500 sanatsever programları takip etti.


Muratpaşa Belediyesi’nin Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ilk ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödüllü oyuncusu, Türk sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray’ın adını taşıyan Kültür Merkezi, geçen yıl 28 Ekim’de kapılarını açtı. Türkan Şoray’ın da katıldığı muhteşem bir törenle sanatseverlerle buluşan Yeşilbahçe Mahallesi’ndeki merkez, 7 ay gibi kısa bir sürede Haldun Dormen’den Haluk Bilginer’e, Kerem Görsev’den Moskova Devlet Tchaikovsky Konservatuvarı Orkestrası’na, Gonca Vuslateri’den belgeselci Nebil Özgentürk’e önemli isimlerini sahnesinde ağırladı.


Türkan Şoray Kültür Merkezi, açıldığı günden bu yana 15 bin kişinin ziyaret ettiği aralarında Salvador Dali’nin eserlerinin sanatseverlerle buluştuğu sergi de olmak üzere 7 farklı sergiye ev sahipliği yaptı. Her ay bir serginin açıldığı kültür merkezinde 41 tiyatro gösterimi, Muratpaşa Belediyesi ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği’yle birlikte düzenlendiği Gitar Festivali kapsamında 3 konser, yine Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen “Muratpaşa’da Sanat Var” etkinlikleri kapsamında 24 program gerçekleştirdi. Tüm bunlarla birlikte kültür merkezi 9 bağımsız konserle 4 söyleşiye de ev sahipliği yaptı. Türkan Şoray Kültür Merkezi sahnesinde 7 ay gibi kısa bir sürede 81 etkinlik gerçekleştirilirken bu etkinlikleri 40 bin 500 sanatsever takip etti.


Mimarisiyle de dikkat çeken Türkan Şoray Kültür Merkezi, 9 bin 637 metrekare inşaat alanına sahip. Projesi Antalya Mimarlar Odası’yla düzenlenen yarışmayla elde edilen merkez, 3’te 2’si yeraltında olan yapı kütlesi ve önünde uzanan rekreasyon alanıyla da dikkat çekiyor. 667 koltuk kapasiteli çok amaçlı salona sahip Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde 5 atölye, etkinlik amfisi, restoran ve sanat sokağı bulunuyor.


Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde 2019 - 2020 sezonu Ekim ayında başlayacak.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 11:35
  1. kültür
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