0553 313 94 23

Türkan Şoray Kültür Merkezi ACB üyesi oldu

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında hizmete açıldığından bugüne kadar 60 etkinliğe ev sahipliği yapıp 30 bin kişiyi ağırlayan Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, Antalya Kongre Bürosu (ACB) üyesi oldu.

25 Mart 2019 Pazartesi 17:50
Türkan Şoray Kültür Merkezi ACB üyesi oldu

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında hizmete açıldığından bugüne kadar 60 etkinliğe ev sahipliği yapıp 30 bin kişiyi ağırlayan Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, Antalya Kongre Bürosu (ACB) üyesi oldu.


Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Antalya Kongre Bürosu’na (ACB) üye oldu. Üyelik plakası; düzenlenen törenle Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teslim edildi. Türkan Şoray Kültür Merkezi, Antalya Kongre Bürosu (ACB) üyeliği nedeniyle düzenlenen törene; Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve ACB Başkanı Davut Çetin ve ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege’nin katılımıyla gerçekleştirildi.



“Antalya’mız kongrelerle dolsun taşsın”


Antalya’nın, uluslararası kongreler düzeyinde aranılan ve tercih edilen bir merkez olmasını istediklerini söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal; “İstiyoruz ki; Antalya’mız kongrelerle dolsun taşsın, kongreler için gelen turistler ile dolsun taşsın. Maalesef geçtiğimiz son beş yılda Türkiye’mizi yönetenlerin ağır hataları ve o ağır hataları kullanan yurt dışındaki art niyetli çevreler nedeni ile ülkemiz ve ilimize dair güvenlik algısı çok ciddi şekilde bozuldu. Haksız bir güvenlik algısı var. Bu haksız algının kırılması için herkes üzerine düşeni yapmak durumunda. Antalyamız çok güvenli bir şehir” dedi.



“Akıllı Turizm Merkezi”


Muratpaşa Belediyesi olarak, gelecek dönemde de, turizm alanında önemli çalışmalara imza atacaklarını ifade eden Başkan Uysal, şöyle devam etti; “Akıllı kent yönetiminde güvenlik algısını farklı bir bakış açısı ile ele almak ve dünyanın her yerinden seyahat eden kişilere ulaşarak, güvenli kent olduğumuzu da anlatacak, interaktif tanıtım yapan akıllı turizm merkezi kurmak istiyoruz. Gelecekte, Antalya’mızın sokakları; Kaleiçi’ni Termessos’u, Perge’yi merak eden, bizimle günlük sosyal hayatı paylaşmak isteyen, Antalya’nın 3150 metreye kadar çıkan sıra dağlarını, onlarca şelalesini, irili ufaklı akarsularını mağaralarını merak eden, özgürce gezen insanlarla dolsun taşsın istiyoruz.”



“Şehrin kültür ve sanatını anlatmak”


Antalya Kongre Bürosu’nun, 1995 yılından beri Kongre Birliği’nin üyesi olduğunu ve Birliğin 53’üncü genel kurulunu, Antalya’da çok başarılı bir şekilde ettiğini belirten ATAV Başkanı Ege şunları söyledi; Kentimizin, sadece otellerinde şu an 200 bin koltuk var. Bu kentin kültür ve sanatı olmazsa belirli bir süre sonra anlaşılmaz bir hal alıyor. Eğer yerel yönetimlerimiz bu şekilde kültür ve sanata önem verirlerse, işin ucundan tutarlarsa sürdürebilirliği çok daha kuvvetli olur. Kentimi anlatırken; Exponun salonunu anlatmam, Türkan Şoray Kültür Merkezi’ni söylemem çok önemli. Çünkü şehir merkezinin yaşadığını, kültüre sanata değer verdiğini anlatmamız lazım.”



Çetin: “Antalya için çok önemli bir merkez”


Türkan Şoray Kültür Merkezi’nin, kendi kataloglarında da yeralacağını belirten ATSO ve ACB Başkanı Çetin; “Böyle bir kültür merkezi yaptığı için Ümit başkanı tebrik ediyorum. Antalya için çok önemli bir merkez. Her gün etkinlik var, bende takip ediyorum. Gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Bundan dört beş sene önce Ticaretve Sanayi Odası olarak şehrin merkezinde bir yatırım yaptık. Elimizde bir 5 bin kişilik expo kongre merkezi var ama daha hiç kullanıldığını görmedik. Çünkü önceden planlanmadı. Önceden planlanması gerekiyor ki şehire katkı koysun” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 17:50
  1. kültür
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari'de 'Millet Kıraathanesi' açıldı
    1. Hakkari'de 'Millet Kıraathanesi' açıldı
    2. Malatya'daki deprem
    3. Son dakika İŞKUR alımları 2019
    4. AK Parti'nin Muş mitingi
    5. Skandal bir çağrı yaptı: Onlara..
    6. İP'ten istifa etti! MHP'ye destek..
    7. İşgalci İsrail jetleri Gazze'yi..
    8. Aytemiz Alanyaspor'da Bursaspor maçı..
    9. Çin’de silahlı saldırı! En az 5 kişi..
    10. Bolu'da kaza: 4 yaralı
    11. British Airways uçağı yanlış ülkeye uçtu
    12. Kılıçdaroğlu: “Bizim belediye..
    13. İsrail ordusu abluka altındaki Gazze..
    14. Kamyonetin altında kalan kadın ağır..
    15. Apollonia Mozaik Akademisi’nde..
    16. Baskın yapılan depolarda kaçak nargile..
    17. Başkan Şahin: “Atakum’u gelecekte daha..
    18. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    19. Meteorolojiden "zirai don" uyarısı
    20. Kurusıkıdan gerçek silah yapıyorlardı,..
    21. PKK'lı kadın terörist, cezaevinde..
    22. AK Parti'nin Muş mitingi
    23. Rusya'dan ABD'ye gönderme: Karanlık..
    24. Minibüsün altında kalan yaşlı kadın..
    25. Türk Kızılayı Yemen'de 8 bini aşkın..
    26. İngiltere Başbakanı Theresa May,..
    27. Mansur Yavaş uçtu! Öyle bir oran verdi..
    28. Jandarma’dan kaçak içki operasyonu
    29. Bakan Kurum, Gürpınar'da vatandaşlarla..
    30. Göz tansiyonunda erken tanı önemli
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler