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Türkan Saylan ile Yaşar Kemal Maltepe’de buluşuyor

Kültür ve sanatın başkenti Maltepe, yeni bir sanat merkezine kavuşuyor.

23 Mart 2019 Cumartesi 16:27
Türkan Saylan ile Yaşar Kemal Maltepe’de buluşuyor

Kültür ve sanatın başkenti Maltepe, yeni bir sanat merkezine kavuşuyor. Temeli atılan Türk edebiyatının usta ismi Yaşar Kemal’in adını taşıyan kültür merkezi Maltepelilerle buluşacak.


Son 5 yılda bin 531 ücretsiz etkinlikle 628 bin 732 Maltepeliyi kültür-sanatla buluşturan Maltepe Belediyesi, İstanbul’un kültür ve sanat başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) eski Genel Başkanı Türkan Saylan’ın adını taşıyan ve yıllardır Maltepelilere hizmet veren kültür merkezinden sonra Türk edebiyatının usta ismi Yaşar Kemal’in adını taşıyan yeni kültür merkezinin temeli de geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı görkemli bir törenle atıldı.



Kültür ve sanatın yeni adresi


6 bin metrekare alan üzerine kurulacak yeni kültür merkezi, teras dahil 8 kattan oluşacak. Kapalı otopark ve sahne asansörünün bulunacağı merkezin -3 katında ilçedeki sivil toplum kuruluşları ve derneklerin toplantılarını ve genel kurullarını yapabileceği 210 kişilik konferans salonu, 30 metrekarelik sanatçı odası, 200 metrekarelik sığınak, 100’er metrekarelik 2 adet fuaye salonu yer alacak. -1 katta 100’er metrekarelik fuaye salonları; giriş katında 400 metrekarelik fuaye salonu ve sergi alanıyla Yaşar Kemal köşesi olacak. Merkezin diğer katlarında da, tiyatro ve sinema salonlarının yanı sıra, idari ofisler ve müzik dinleti odaları yer alacak. Teras katında ise 610 metrekarelik çeşitli açık hava etkinliklerinin düzenleneceği bir alan bulunacak. ânlar yer alacak.



“Maltepemizi aydınlatacağız”


Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Yaşar Kemal’in adını Maltepe’de yine Türkiye’nin aydın, çağdaş yüzü, Anadolu kadının gerçekten yürekli temsilcisi Türkan Saylan ile buluşturduk. Onlar yolumuzu aydınlatanlardır, onlarla büyüdük. Bundan sonra da Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde, yeni aydınlıklar, yeni projeler, yeni güzelliklerle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 16:27
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