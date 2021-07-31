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Ekonomi Türkali-2 tespit kuyusunda ilk kuyu akış testi tamamlandı
Ekonomi

Türkali-2 tespit kuyusunda ilk kuyu akış testi tamamlandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası’ndaki Türkali-2 tespit kuyusunda gerçekleştirilen ilk kuyu akış testinin başarıyla tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 18:49:00 -
Türkali-2 tespit kuyusunda ilk kuyu akış testi tamamlandı

Test edilen ilk rezervuar seviyesinden günde 0,75 milyon metreküp doğal gaz akışı sağlanırken, analiz sonuçları rezervuarın günlük 1,2 milyon metreküp üretim kapasitesi olduğunu gösteriyor. Faaliyet sürecinde, kuyuda iki ayrı seviyede daha test yapılacak. TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, söz konusu testlerin Türkiye için bir dönüm noktası niteliği taşıdığını belirterek şunları kaydetti: “Sakarya Sahası’ndan yapılacak üretimin önemli bir ekonomik karşılığı olacağını gösteren akış değerleri, TPAO için yeni fırsatlara da işaret ediyor. Geçtiğimiz günlerde 11 bin kilometrekare alanda yeni bir 3B sismik çalışmayı tamamladık. Sakarya Proje Ekibi, bir yandan sahanın geliştirilmesi, bir yandan da Amasra-1 keşfinin ardından olası yeni sahaların bulunması için gece gündüz çalışıyor.”

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