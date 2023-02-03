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Ekonomi TÜRKAK personel alımı yapacak
Ekonomi

TÜRKAK personel alımı yapacak

Dışişleri Bakanlığı ile ilgili Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü olarak yapılacak giriş sınavı ile Destek Personeli (hizmetli) pozisyonuna personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 15:06:00 -
TÜRKAK personel alımı yapacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Alınacak personel, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27’nci maddesi ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecek.

Başvurular; e-Devlet üzerinden Türk Akreditasyon Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” adresi üzerinden yapılacaktır. Adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuru yapabileceklerdir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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