Türk zırhlısı YÖRÜK Afrika ülkesinde görüntülendi

Çad Geçici Askeri Konseyi Başkanı Mahamat Idriss Déby’in bulunduğu konvoy YÖRÜK 4×4 TTZA eşliğinde Mongo şehrine ulaştı.

Twitter üzerinden paylaşılan bir videoya göre Çad Geçici Askeri Konseyi Başkanı Mahamat Idriss Déby’in de bulunduğu konvoy YÖRÜK 4×4 TTZA (Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç) eşliğinde Çad’ın Mongo şehrine giderken görüntülendi. Şubat 2022’de Yörük 4×4 zırhlı aracının Çad’a ihraç edildiği aktarılmıştı.

YÖRÜK 4×4 TTZA

Nurol Makina İş Geliştirme Direktörü Mehmet Çorbacıoğlu geçtiğimiz ay İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 2022 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sağdan direksiyon olmasının sebebi, ana hedeflerimizden bir tanesi Uzak Doğu pazarı, ona yönelik olarak getirdik. Malumunuz daha önce basına da yansımıştı. Bu aracımıza Japonya Silahlı Kuvvetleri tarafından bir ilgi mevcut. Hem yeteneklerimizi hem de bu yeni varyantı burada gösteriyoruz. Yörük 4×4 aracımız diğer araçlarımız gibi çeşitli kullanıcılara şu anda hizmet vermekte. NATO standardında balistik ve mayın koruması sunmakta.

2022 itibariyle baktığınız zaman Güney Amerika’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Körfez’e, Asya’ya, hatta Uzak Doğu’ya kadar birçok müşteriye araçlarımız şu anda hizmet vermekte. Baktığınız zaman Avrupa’da ciddi müşterilerden, büyük ülkelerden talepler var. Bunlardan bir tanesi Macaristan. O coğrafyada farklı ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor. Burada da heyet bakımından güzel görüşmeler yaptık. Açıkçası yoğun bir fuar oldu bizim için. Fuar sonrasında da bu görüşmelerin takibini devam ettireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

YÖRÜK 4×4 TTZA, düşük ağırlığı ve yüksek koruma özellikleri, en zorlayıcı ve asimetrik tehditler karşısında operasyonel üstünlük ve yüksek esneklik sağlar. Yeni nesil bir araç olan Yörük 4X4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı, ölçeklenebilir kompozit malzeme zırhının mükemmel bir kombinasyonunu temsil ediyor. Ayrıca, segmentindeki diğer araçlara kıyasla daha yüksek hız ve üstün koruma özellikleri sayesinde Yörük Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı VIP konvoylarında koruma aracı olarak uygundur.

YÖRÜK 4×4 TTZA, emniyet güçlerinin ve askeri birliklerin kullanımı için tasarlanmıştır. YÖRÜK 4×4’ün modüler tasarımı sayesinde yüksek yoğunluklu çatışma ortamlarında, muharip, personel taşıyıcı, hava savunma ve keşif gibi operasyonlar için geniş bir kullanım alanı sunmaktadır. Kullanıcı ihtiyaçları ve modern savaş alanı sistemlerinin entegrasyonu, en baştan dikkate alınmıştır, bu yüzden YÖRÜK 4×4 TTZA’lar çok amaçlı kullanımlar için uygun bir çözümdür.

Nurol Makina, bugüne kadar 9 ülkeye 1200’ün üzerinde Ejder Yalçın aracı teslimatı gerçekleştirdi. Yörük 4×4 için de şimdiye kadar 4 ülke ile sözleşme imzalandı.

DefenceTürk