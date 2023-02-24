Türk zırhlısı BAE envanterine girdi

BMC tarafından geliştirilen Kirpi II zırhlı aracı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) envanterine girdi. Bu kapsamda Defence Turk tarafından BAE’nin Abu Dhabi kentinde düzenlenen IDEX 2023 fuarında öğrenilen bilgiye göre araç, testleri başarıyla geçti.

Ancak araç, BAE güvenlik güçlerinin isterlerine göre konfigüre edildi ve birtakım yapısal değişiklikler gerçekleştirildi. Doğrudan BMC tarafından üretilen ve teslim edilen araçlarda, ASELSAN üretimi Sarp UKSS de bulunmakta.

Bahse konu araçlar BAE’de düzenlenen IDEX 2023 fuarında International Golden Group standında K2 adıyla sergilenmekte. Müşteri isterlerine göre yapısal değişikliklere sahip olan ve BAE envanterine giren aracın kaç adet teslim edildiği ise açıklanmadı.

BMC’nin bu ihracatla bölgede etkinliği artıyor. Ek olarak BMC, 2022 yılı içerisinde Türk Savunma Sanayii Kara Aracı Üreticilerinin 428 milyon dolarlık ihracatının yaklaşık %45’ini BMC tek başına gerçekleştirmişti. BMC, Savunma Sanayi Kara Aracı Üreticileri arasında birinci olurken tüm Savunma Sanayi Üreticileri arasında ise beşinci sırada yer almıştı.

Ukrayna daha fazla BMC KİRPİ MKKA tedarik edecek

Ukrayna Ordusu, personel taşıma görevlerinde BMC KİRPİ mayına karşı korumalı araçları aktif olarak kullanıyor. Defence Express tarafından aktarıldığı üzere Ukraynalı askerler aracın performansından memnuniyetini belirtiyor.

BMC KİRPİ konusundaki deneyimlerini aktaran askerlerden biri: "(Araçlar) kendilerini iyi bir şekilde kanıtladı ve düzenlediğimiz saldırılarda kullanıldı. Tanklardan ve tanksavarlardan isabet almasına rağmen araçlar dayandı" ifadelerini kullanmıştı. Halihazırda 50 adet KİRPİ’yi aktif olarak kullanan Ukrayna, yakın gelecekte 150 adet KİRPİ MKKA teslim alacak.

Ağustos 2022’de yayımlanan görüntülerde Ukrayna’ya BMC üretimi Kirpi 4×4 mayına korumalı zırhlı araç tedarik edildiği görüntülenmişti, yerel kaynaklar tarafından 50 adet aracın teslim edildiği aktarılmıştı.

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