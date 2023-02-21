Türk zırhlıları o ülkede ortaya çıktı

Otokar tarafından geliştirilen Tulpar ZMA ve Otokar ARMA 8×8 ZPT, Kazakistan’da görüldü.

BMP-3 kulesi entegre edilen OTOKAR Tulpar paletli Zırhlı Muharebe Aracı ve ARMA 8×8 Zırhlı Personel Taşıyıcı Kazakistan’da görüldü. Tulpar ZMA’nın Kazakistan’daki testleri başarıyla tamamlamıştı. Doğu Bloğu’nda yaygın bir ZMA olan BMP-3’ün kulesi; 100 mm yivli top ve 30×165 mm otomatik topa sahip.

Türkiye’nin önemli kara aracı üreticilerinden biri olan OTOKAR tarafından geliştirilen küresel ölçekte büyük beğeni toplayan ARMA 8×8 zırhlı muharebe aracı ve Tulpar Zırhlı Muharebe Aracı, Kazakistan’da görüldü.

Kara sistemlerindeki 35 yıllık tecrübeye sahip Otokar’ın askeri araçları Türk ordusu ve güvenlik güçlerinin yanı sıra, dünyada NATO ülkeleri dahil 35’ten fazla dost ve müttefik ülkelerdeki 55’i aşkın farklı kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Bangladeş Ordusu Cobra-II zırhlılarını aktif olarak kullanıyor

Bangladeş Ordusu’nun Cobra-II zırhlı araçları Mali’deki UN MINUSMA barış koruma misyonunda aktif olarak yer alıyor. Birleşmiş Milletler tarafından Mali’de yürütülen Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), ülkedeki siyasi süreçleri desteklemek ve güvenlikle ilgili bir dizi görevi yerine getirmek için 25 Nisan 2013 tarihli ve 2100 sayılı Güvenlik Konseyi kararıyla kurulmuştur.

2022 yılının Haziran ayında Bangladeş Ordusu’na bağlı 1125 askerin UN MINUSMA görevi kapsamında konuşlandırıldığı açıklanmıştı. Bu sayıya ek olarak 282 Bangladeş Polisi de Mali’de görev almaktadır. Kararın şartlarına göre misyon, büyük nüfus merkezlerinin, sivillerin ve iletişim hatlarının korunmasını kapsamakta. Ayrıca insan haklarının izlenmesi, insani yardım sağlanması, yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü, devlet otoritesinin genişletilmesi, özgür, kapsayıcı ve barışçıl seçimlerin hazırlanması misyonun diğer amaçları arasındadır.

ARMA 8×8

ARMA zorlu arazi koşullarında etkinliğini arttıran yüksek hareket kabiliyeti ve uzun mesafe yol koşullarında sürati ile her türlü iklim şartında görev yapmaya hazır, ordumuzun gücüne güç katacak modüler bir platform.

Yüksek seviyede balistik ve mayın koruması sağlayan zırhlı monokok gövde yapısı; farklı niteliklerde görev ekipmanı veya silah sisteminin entegrasyonuna izin veren modüler bir platform oluşu ile ARMA 8×8, modern muharebe sahasında ve barış gücü operasyonlarında orduların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılar.

ARMA 8×8, Zırhlı Personel Taşıyıcı, 105 mm Ateş Destek Aracı, 120 mm Havan Aracı, Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Aracı, Alçak İrtifa Hava Savunma Aracı, İstihkam Aracı, 25 mm kuleli ZMA, 30 mm kuleli ZMA, Zırhlı Kurtarıcı, KBRN Keşif Aracı, Keşif Aracı, Sürücü Eğitim Aracı, Yaralı Tahliye Aracı, Komuta Kontrol Aracı gibi farklı görevlere uygun modüler bir araçtır.

TULPAR

TULPAR, yüksek ateş gücüne, modüler yapıya ve büyüme potansiyeline sahip, güncel ve gelecekteki operasyonel gereksinimleri karşılamak üzere farklı konfigürasyonlar oluşturulabilen çok amaçlı bir platformdur. Modüler tasarım yaklaşımı, farklı konfigürasyonlar için ortak gövde yapısı ve ortak alt sistemler kullanılabilmesini sağlamaktadır. TULPAR’ın farklı araç konfigürasyonlarının ortak alt sistemler ile görev yapabilmesi kullanım esnekliğini arttırmaktadır.

TULPAR’ın gövde önünde konumlandırılan güç grubu, 700 BG ile 1100 BG arasında güç sağlayabilen turbo şarjlı dizel motor ve otomatik transmisyon seçeneklerine sahiptir.

Süspansiyon tasarımında dayanıklı ve güvenilir burulabilen mil sistemi kullanılmıştır. Her iki tarafta kauçuk kaplı, çift taşıyıcı tekerli yedi taşıyıcı teker bulunmakta ve Otomatik Palet Gergi Sistemi ile palet gergisi, değişen yol koşullarına göre sürücü bölmesinden ayarlanabilmektedir.

DefenceTürk