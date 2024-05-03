Türk Yıldızları gösteri pilotu Evren Ayna’dan efsane kapak! “TOGG'u İtalya'dan, TCG Anadolu'yu İspanya'dan kopyaladılar" diyen içimizdeki vatan hainleri var ya, hah işte onlara gelsin

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, “TOGG'u İtalya'dan, TCG Anadolu'yu İspanya'dan kopyaladılar" diyen içimizdeki vatan hainlerini morartacak bir sosyal medya paylaşımını köşesine taşıdı. Aytuğ, gündem olan yazısında şunları kaydetti:

“Paylaşıma sosyal medyada rastladım. Hani "TOGG'u İtalya'dan, TCG Anadolu'yu İspanya'dan kopyaladılar" diyen içimizdeki vatan hainleri var ya, hah işte onlara gelsin:

Amerika'daki gösteri uçuşu yarışlarından sonra televizyon spikeri, Türk Yıldızları gösteri pilotumuz Evren Ayna'ya muzipçe gülüp, tepeden bakarak sorar: "Uçaklarınızdaki kartal figürünü Thunder Birds'lerden mi (ABD Gösteri Filosu'ndan mı) aldınız?" Evren Ayna soruyu şöyle cevaplar:

"Çift başlı kartal figürü tarihteki büyük Türk imparatorluklarından biri olan Selçuklular'dan gelmektedir, aynı zamanda Hava Kuvvetlerimizin de sembolüdür. Doğunun ve batının hakimi olmayı betimler ve bizim kültürümüzde, bu figür bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Biz bu sebeple kartal figürünü kullanıyoruz. Ama Thunder Birds bu figürü nereden aldı, hangi tarihsel geçmişe dayanarak kullanıyor bilmiyorum. İsterseniz sizinkilere sorun nereden bulduklarını, belki anlatırlar.." ”



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