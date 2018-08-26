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Türk Yıldızları Afyonkarahisar'da nefes kesti!

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'da yaptığı gösteri uçuşu nefesleri kesti.

26 Ağustos 2018 Pazar 21:28

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Afyonkarahisar semalarındaki gösterisini izlemek isteyenler, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin (AKÜ) sosyal faaliyet alanını doldurdu.

Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları, manevralarıyla izleyenleri adeta büyüledi.

Türk Yıldızlarının gösterisini, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Emniyet Müdür Vekili Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutan Vekili Tamer Sert, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen ile çok sayıda vatandaş izledi.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 21:28
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