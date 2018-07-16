Türk yemekleri Japonya’da tanıtıldı
Türk yemekleri, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen Türk Gıda Ürünleri Festivali’nde Japonların beğenisine sunuldu.16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:51
Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) tarafından Ticaret Bakanlığı himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) desteğiyle düzenlenen Türk Gıda Ürünleri Festivali, Tokyo’nun merkezi konumunda bulunan Shiba Parkı’nda gerçekleştirildi. Parkta kurulan çadırlarda, Japonlara Türk mutfağının seçkin yemekleri ikram edildi.
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