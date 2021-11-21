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Teknoloji Türk yazılımcı geliştirdi, WhatsApp yeni özelliği kullanıma sundu!
Teknoloji

Türk yazılımcı geliştirdi, WhatsApp yeni özelliği kullanıma sundu!

WhatsApp, yeni özelliği kullanıma sundu. İşletme hesaplarını değerlendirme özelliği, başlangıçta iOS ve Android Beta kullanıcılarının erişimine açılmıştı, şimdi ise genel kullanıma sunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 17:55:00 -
Türk yazılımcı geliştirdi, WhatsApp yeni özelliği kullanıma sundu!

WhatsApp, Türk yazılım mühendisi Güney Kayım tarafından geliştirilen yeni özelliğini yayınladı.

Yeni özelliğin geliştirme sürecinde görev alan Türk Meta (eski adıyla Facebook) çalışanı Güney Kayım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “WhatsApp’ta geliştirdiğim ilk customer facing özellik release oldu. Artık bir iş yeriyle konuşurken, iş yerinden gelen mesaja puan verebiliyorsunuz.” bilgisini paylaştı.

WhatsApp, işletme hesaplarını iyileştirmeyi hedefliyor

Shiftdelete.net'in haberine göre; İşletme hesaplarını değerlendirme özelliği, yaklaşık 1 ay önce WABetaInfo tarafından ortaya çıkarıldı. Başlangıçta iOS ve Android Beta kullanıcılarının erişimine açılan puanlama sistemi, şu anda genel kullanıma sunuldu. Konuştuğunuz bir işletmenin size gönderdiği mesajları değerlendirerek, söz konusu hesaba ilişkin memnuniyetinizi belirtebilirsiniz.

Mesajları değerlendirmek için:

WhatsApp’ı açın.
Ardından işletmeyle aranızdaki sohbeti açın.
Değerlendirmek istediğiniz mesaja dokunun ve basılı tutun.
Değerlendir’e dokunun.
Mesajı değerlendirmek için istediğiniz sayıda yıldızı seçin.
Gönder’e dokunun.
Mesajları ‘Hiç yararlı olmadı’, ‘Yararlı olmadı’, ‘Biraz yararlı oldu’, ‘Yararlı oldu’, ‘Çok yararlı oldu’ olmak üzere toplamda 5 farklı seçenek üzerinden yıldızla değerlendirebiliyorsunuz. WhatsApp, gönderdiğiniz oylamayı işletme hesabına tamamen anonim bir şekilde bildiriyor. Yani isminizi ve diğer kişisel bilgilerinizi karşı taraf ile kesinlikle paylaşmıyor.

Şirket değerlendirme yapacak olan kullanıcıları, “Geri bildiriminiz isimsiz olarak kaydedilir ve WhatsApp tarafından, işletmelerin müşterilere gönderdikleri mesajları iyileştirmelerine yardımcı olmak amacıyla kullanılır” ifadeleriyle bilgilendirdi. Özelliği geliştirme amacının da işletme hesabı ile kullanıcı arasındaki iletişimi iyileştirmek olduğunu vurguladı.

 

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