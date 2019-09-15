Türk yazılım şirketi, dünya devleriyle rekabet ediyor

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Telekom sektörüne yerli yazılım ve katma değerli ürünler üreten, yüzde 100 yerli Ar-Ge şirketi i2i Bilişim, mobil operatörünü temel seviyede uçtan uca kurabilecek sistemler geliştirirken, geliştirdiği yazılımları da Kuzey Amerika ve Orta Avrupa'ya ihraç etmeye başladı.

i2i Bilişim Kurucu Ortağı, Strateji ve Mimari Departman Direktörü Osman Meral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği'nden 1992 yılında mezun olduktan sonra 10 yıl süreyle Netaş Ar-Ge departmanında yerli telekomünikasyon ürünlerinin geliştirilmesi için tasarım mühendisi ve mimar olarak çalıştığını söyledi.

Meral, 2003'te Netaş'tan ayrılarak yeni nesil internet tabanlı telefon haberleşme sistemleri çözümleri geliştirmek üzere şirket kurduklarını, İTÜ ARI Teknokent firması olan i2i Bilişim'in, mühendis kökenli ve özellikle telekom tecrübesi bulunan bir ekip tarafından hayata geçirildiğini anlattı.

i2i Bilişim'in, 2007'de telekom sektörüne yerli yazılım ve katma değerli ürünler sağlamak amacıyla kurulmuş yüzde 100 yerli bir Ar-Ge şirketi olduğunu hatırlatan Meral, şunları kaydetti:

"Başta telekom olmak üzere, enerji ve finans alanlarında faaliyet gösteren bir yazılım şirketiyiz. İTÜ ARI Teknokent, Yıldız Teknopark ve Teknopark İstanbul olmak üzere İstanbul'da 3 lokasyonda yaklaşık 250 mühendis kökenli personelle faaliyet gösteriyoruz. Ağırlıklı olarak telekom operatörleri olmak üzere, kurumsal firmalara yönelik altyapı yazılımları geliştirme konusunda ciddi bilgi birikimi ve yetkinliğimiz bulunuyor. Özellikle Telekom İş Destek Sistemleri (BSS) alanında geliştirdiğimiz birçok ürün/sistem, halihazırda portföyümüzde yer alıyor. Bu ürün ve sistemler, hem yurt içi hem de yurt dışı mobil operatörleri tarafından kullanılmaktadır.

Son yıllardaki faaliyetlerimize çekirdek şebeke (core network) ve radyo erişim ağı alanlarında ürün ve sistem geliştirmelerini de dahil ettik. Bu kapsamda, bir mobil operatörü temel seviyede uçtan uca kurabilecek sistemleri geliştirdik ve ulaştığımız noktayı geliştirmeye devam ediyoruz. Örneğin, i2i Bilişim, Azerbaycan'ın 4.LTE operatörünün tüm iş destek sistem altyapısını yerli iş birlikleri de yaparak kurabilecek yetkinlikte bir şirkettir. Bu yetkinliğimizi, çekirdek şebeke ve radyo erişim ağı yazılım tarafında da artırma hedefiyle çalışıyoruz."





- "Disiplinli bir şekilde ürün geliştirme çalışmalarımıza devam ettik"





Osman Meral, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, TTNET, Superonline, Doğuş ve Aksa Enerji gibi yerli müşterilerin yanı sıra Kanada'da Videotron, Azerbaycan'da Naxtel, Almanya'da Deutsche Telekom, Mozambik'te MCel, Irak'ta ise Asiacell firmalarına teknoloji sağladıklarını bildirdi.

Meral, "i2i Bilişim'in sektörde yarattığı en büyük fark; özellikle kurumsal şirketlerde kanıksanmış olan yerli ürün/sistemlere karşı mesafeli duruşun kırılması konusunda yapmış olduğu özverili ve ısrarlı çalışmalarıdır. i2i Bilişim, geliştirdiği uluslararası standart ve kalitedeki ürünleri ile bu ön yargıyı kırabilen yerli bir şirkettir. Bu bir süreç meselesi... Disiplinli ve adanmış bir şekilde ürün geliştirme çalışmalarımıza devam ettik ve ediyoruz. Bu çalışmalar meyvesini vermeye başladı ve artık dünya devi üreticilerle rekabet edebiliyoruz. Kurumsal şirketler de artık bizleri aynı kategoride görmeye başladı. Bu başarılar, yurt dışı faaliyetlerimize de olumlu katkı sundu ve Kuzey Amerika'ya, Orta Avrupa’ya yazılım ihraç eder duruma geldik." şeklinde konuştu.





- Birçok projede sorumluluk aldı





Türkiye'deki 5G hazırlıkları kapsamında pek çok çalışma yaptıklarını ifade eden Meral, şirketin 2014'te aldığı stratejik bir kararla, iş destek sistemlerinde var olan tecrübesini çekirdek şebeke ve radyo yazılım alanlarına da taşımaya başladığını kaydetti.

Şirketin, 2016’da İTÜ ile iş birliği yaparak İTÜ Maslak kampüsü içerisinde "İTÜCell" isminde bir proje geliştirdiğini belirten Meral, bu kapsamda EPC denilen 4G çekirdek şebeke yazılımını geliştirip birkaç baz istasyonu ile entegre ederek küçük bir haberleşme şebekesi kurmayı başardıklarını söyledi.

Meral, firma olarak geçen yıl başlayan "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi"nde 5G çekirdek şebeke, IP multimedia subsystem şebekesi ve görev-kritik sistem üretiminin yanı sıra makro baz istasyon yazılımı geliştirmeleri konusunda da sorumluluk aldıklarını bildirdi.





- "Kaliteli işlere imza atan bir Türk şirketi olmak istiyoruz"





Osman Meral, şirket olarak kısa vadede, özellikle amiral gemileri olan Online Charging System (OCS) ürünü konusunda çalışmaları artırmak istediklerini ifade ederek, 5G Çekirdek Şebeke, IMS ve 5G Yeni Radyo'daki çalışmaları da ürünleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Türk teknoloji ekosisteminin nitelikli bir oyuncusu olarak çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Meral, "i2i Bilişim olarak, uzun vadede bu geniş ürün yelpazemiz ile uluslararası arenada tanınan, kaliteli işlere imza atan bir Türk şirketi olmak, yapmakta olduğumuz, yapacağımız yerli iş birlikleri ile bir mobil operatörü uçtan uca kurabilecek gelişmiş bir seviyeye ulaşmak istiyoruz." dedi.