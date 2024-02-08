Türk yatırım Holding’den dev satın alma! Dünya çapında: enerji sektöründe yön verme eşiğine geldi diyerek başladılar

Güler Yatırım Holding, enerji sektöründeki stratejik büyüme hedeflerini güçlendirmek ve Türkiye'nin enerji geleceğine yön vermek üzere Kartal Enerji'nin stratejik pay alımını gerçekleştirmek için sözleşme imzaladı.

Türkiye'nin öncü holdinglerinden biri olan Güler Yatırım Holding A.Ş., enerji sektöründeki stratejik büyüme hedeflerini daha da güçlendirmek ve sürdürülebilir enerji projelerine odaklanarak Türkiye'nin enerji geleceğine yön vermek üzere Kartal Enerji'nin stratejik pay alımını gerçekleştirmek için sözleşme imzaladı. Güler Yatırım Holding'in bu önemli stratejik hamlesi, sürdürülebilir enerji projelerine odaklanmak ve enerji sektöründeki gelişimini daha da güçlendirmek amacını taşıyor.

Güler Yatırım Holding A.Ş.’den yapılan açıklamada; Güler Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıkları olan RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş., Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve ICG Finansal Danışmanlık A.Ş.’nin katılımı ile Türkiye'nin enerji sektöründeki önemli paydaşlarından biri olan Kartal Enerji'nin sermayesindeki paylardan, Koray Holding A.Ş.’ye ait olan payların satın alımı için sözleşme imzalandığı belirtilmiştir.

Bu stratejik hamle, Güler Yatırım Holding'in enerji sektöründeki güçlü varlığını daha da pekiştirmeyi, sürdürülebilir enerji projelerine yatırım yapmayı ve Türkiye'nin enerji ihtiyacına yenilikçi çözümler sunmayı amaçlamaktadır.

Pay alım işlem detayları

Güler Yatırım Holding ve bağlı ortaklıkları, Kartal Yenilenebilir Enerji'de pay alımı sonrası toplam oy haklarının %55,56'sına sahip olacaktır. Bu işlem, Güler Yatırım Holding'in enerji portföyünü genişleterek, Türkiye'nin sürdürülebilir enerji stratejilerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

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Söz konusu pay devirlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunulmuş ve başvurunun olumlu sonuçlanması halinde pay devirleri gerçekleşecektir.

Güler Holding, 2006 yılında kurulmuş, Türkiye'nin önde gelen yatırım holdinglerinden biridir. Şirket, finans sektöründeki güçlü varlığı, stratejik yatırımları ve sürdürülebilir büyüme anlayışıyla dikkat çeker. Güler Holding, sektörler arası çeşitlendirmesi, güçlü finansal yapısı ve etik değerlere bağlılığı ile Türkiye ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlamaktadır.

Şirkete bağlı ortaklıklardan olan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ, başlangıcından bu yana finans sektöründeki lider konumunu sürdürmekte ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre banka dışı aracı kurumlar içinde en yüksek işlem hacmine sahip aracı kurumlar arasında yer almaktadır. Holding, bu başarısını güçlü finansal stratejileri, etkili yönetimi ve sektöre duyduğu derin bilgi ve deneyimle elde etmiştir.

Finans sektöründeki liderliğinin yanı sıra çeşitli sektörlerde stratejik yatırımlar yaparak büyümesini sürdürmektedir. Holding, enerji, finans, iletişim, gıda ve sağlık gibi stratejik öneme sahip sektörlerdeki yatırımlarıyla Türkiye'nin ekonomik çeşitliliğine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Güler Holding, sadece ekonomik başarısıyla değil, aynı zamanda etik değerlere olan bağlılığıyla da öne çıkar. Holding, topluma ve çevreye duyarlı projeleri destekleyerek stratejik kalkınmanın öncüsü olmayı amaçlamaktadır.