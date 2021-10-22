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Yerel ‘Türk Yaşlılar Birliği Türk dünyasının birliğine hizmet edecektir’
Yerel

‘Türk Yaşlılar Birliği Türk dünyasının birliğine hizmet edecektir’

Azerbaycan'da yeni kurulan Türk Yaşlılar Birliği'ne destek sürüyor. Türk dünyasının ünlü şairlerinden Ahmed Cevad'ın Torununun Oğlu Javad Ahundzadeh, birliğin kurulmasıyla ilgili görüşlerini Akit ile paylaştı. Ahundzadeh, “Türk Yaşlılar Birliği Türk dünyasının birliğine hizmet edecektir” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 15:16:00 -
‘Türk Yaşlılar Birliği Türk dünyasının birliğine hizmet edecektir’

Yeni Akit  Ankara

Ahmed Cevad'ın Torununun Oğlu Javad Ahundzadeh, Türk Yaşlılar Birliği’nin kurulmasıyla ilgili görüşlerini Akit ile paylaştı. Javad Ahundzadeh, “Türk dünyası son günlerde büyük değişimler yaşıyor. Karabağ'ın kurtuluşu Türk dünyasında büyük bir sevinçle karşılandı. Türk dünyasına hizmet veren kuruluşlar arasında da bir canlanma var. Yeni kurulan Azerbaycan Türk Büyükleri Birliği'nin de bu misyona hizmet edeceğine şüphe yoktur. Böyle bir organizasyona çok ihtiyaç vardı. Azerbaycan İstiklal Marşı'nın yazarı, istiklal şairi Ahmed Cevad'ın torunları adına Türk Büyükler Birliği'ni kuruluşundan dolayı kutluyor, birliğin bundan sonraki faaliyetlerinde başarılar diliyorum. Teşkilatın Türk dünyasının birlik ve beraberliğine başarılı bir katkı sağlayacağına inanıyorum” görüşünü dile getirdi.

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