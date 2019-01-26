0553 313 94 23

Türk yapımı film ve diziler Cezayir'de beğeniyle izleniyor

Cezayirli senarist ve şair Rabih Zarif:- "Türkiye'de sosyo-kültürel çeşitliliğinin yanı sıra yüksek bir özgürlük seviyesi var. Türk yapımı sinema ve diziler çok başarılı. Bu başarının sırrı özgürlük ve sosyo-kültürel çeşitliliktir"

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:56
Türk yapımı film ve diziler Cezayir'de beğeniyle izleniyor

CEZAYİR (AA) - HUSAMEDDİN İSLAM - Cezayirli senarist ve şair Rabih Zarif, son yıllarda Türk yapımı sinema ve dizilerin çok başarılı olduğunu belirterek, bu başarının sırrının özgürlük ve sosyo-kültürel çeşitlilik olduğunu söyledi.

Cezayir'de çeşitli dil ve lehçelerde ekrana gelen Türk dizileri, Fasih Arapçanın yanı sıra Cezayir, Suriye, Mısır ve Lübnan lehçeleriyle izleyiciyle buluşuyor. Bunların yanında dublaj ve alt yazılı olarak da yayınlanan diziler beğeniyle izleniyor.

Türk dizilerinin bu kadar sevilmesinin sebebinin ise yapımın kalitesinden ve senaryolardan kaynaklandığı ifade ediliyor.

Cezayir'de Kültür Evi müdürlüğü yapan Zarif, Türk film ve dizilerinin başarısına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'de sosyo-kültürel çeşitliliğinin yanı sıra yüksek bir özgürlük seviyesi var. Türk yapımı sinema ve diziler çok başarılı. Bu başarının sırrı özgürlük ve sosyo-kültürel çeşitliliktir." dedi.

Türk sinemasının çok önemli bir aşamaya geldiğini kaydeden Zarif, yapımcıların her konuda bağımsız olduklarını ve konu seçiminde özgür olduklarını dile getirdi.

Zarif, Türk sinemasının duyguları derinlemesine işlediğini ve Arap halkını da etkisi altına aldığını ifade etti.

- Birçok dizi ve film Arapçaya tercüme ediliyor

Türk yapımlarının Cezayir'de oldukça fazla izlendiğini dile getiren Zarif, son yıllarda birçok dizi ve filmin Arapça dublajları ve alt yazılarının farklı televizyon kanallarında yayınlandığının altını çizdi.

Zarif, Türk yapımcıların modern zamanı iyi anladıklarını ve teknoloji dünyasındaki yeniliklere de çok rahat bir şekilde ayak uydurduklarını söyledi.

Son on yılda Türk dizi ve filmlerinin en önemli özelliğinin, yazarla başlayıp sahneyle sonlanan iyi bir stratejiye dayandığını dile getiren Zarif, yaklaşık dört yıl önce Cannes Film Festivalinde birçok dalda aday gösterilen "Kış Uykusu" filminin Altın Palmiye ödülünü kazandığını hatırlattı.

İlk olarak 2010 yılında "Acı Hayat" ve "Yeşeren Düşler" adlı dizilerin Arapça dublajının yayınlanmaya başladığını aktaran Zarif, "Kara Sevda", "Söz", "Diriliş Ertuğrul" ve "Sen Anlat Karadeniz" gibi dizilerin Cezayirliler tarafından sevilerek izlendiğine dikkati çekti.

Zarif, Türkiye'de sinemanın büyük ustalarıyla birlikte ortak bir çalışma yapmaktan mutluluk duyacağını sözlerine ekledi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 11:56
  1. Cezayirli senarist ve şair Rabih Zarif
  2. Türk Dizileri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sabah kümese girdiğinde hayatının şokunu yaşadı! 35 tavuk...
    1. Sabah kümese girdiğinde hayatının..
    2. Filistin hastanelerindeki çocuklar..
    3. Genç tekvandocu 5. Türkiye..
    4. Erdoğan özellikle sormuştu! Başkan..
    5. Tokadı unutturmak isteyen 'Bidon Kafa'..
    6. Türkiye’den Süleymaniye’ye ilk uçak..
    7. Eşinin arkadaşlarına kefil oldu,..
    8. ANALİZ - Dünya Ekonomik Forumu'nun..
    9. Cenk Tosun Everton'dan ayrılıyor! Yeni..
    10. 600 yıllık zeytin ağacı tescillenmeyi..
    11. Büyükçekmece'de patlama
    12. Antalya'da hortum, otobüsü devirdi!..
    13. "Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz"
    14. ‘Hasan’ları zorla ‘Hans’ yapıyorlar
    15. Türk yapımı film ve diziler Cezayir'de..
    16. "Oğlumla en son konuştuğumda aracın..
    17. Düğmeye basıldı! Ali Koç'u indirecekler
    18. Antalya'da şiddetli yağış ve hortum..
    19. Tuncelide'ki hasta 2,5 saatlik zorlu..
    20. Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem
    Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
    Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
    Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap
    Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    ABD'yi delirten hamle bu mu? İşte Rusya'nın Venezuela planı
    ABD'yi delirten hamle bu mu? İşte Rusya'nın Venezuela planı