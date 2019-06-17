0553 313 94 23

Türk ve Suriyeli ressamlardan resim sergisi

Türk ve Suriyeli sanatçıları buluşturan “İki Kültür Dört Renk” Karma Resim Sergisi; 20-22 Haziran tarihleri arasında Ayvansaray Plato Sanat İstanbul’da sanatseverleri ağırlayacak.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:15
Türk ve Suriyeli ressamlardan resim sergisi

Türk ve Suriyeli sanatçıları buluşturan “İki Kültür Dört Renk” Karma Resim Sergisi; 20-22 Haziran tarihleri arasında Ayvansaray Plato Sanat İstanbul’da sanatseverleri ağırlayacak.


Damsco Group’un ev sahipliğinde, Suriyeli sanatçılar Abdullatif Aljeemo, Khayyam Zedan ile Türkiyeli sanatçılar Kadir Ablak ve Huri Kiriş’in eserlerinin yer alacağı karma sergiden elde edilecek gelirin bir bölümü ise Türkiye Meme Vakfı’na bağışlanacak.


Serginin küratörlüğünü üstlenen Mehmet Lütfi Şen, “İki Kültür Dört Renk sergisi bir uluslararası sanat buluşması olarak çok değerlidir. İki farklı ülkeden dört farklı sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, geçmişe ve bugüne dair imgelerin sanatçılar eliyle hem poetik hem de politik bir izlekten bakılmasına, bununla birlikte mekân, şehir, hafıza, doğa ve hız gibi bireyi çevreleyen unsurların farklı yorumlamalarla izlenmesine imkân hazırlıyor" dedi.


Soyut eserleri ile bilinen Suriyeli ressamKhayyam Zedan, bulunduğu coğrafyadaki zorlu yaşam koşulları, kaos ve acıyı resmederken, geleceğe dair umut ışığını da tuvallere yansıtıyor.


Abdullatif Aljeemo ise eserlerinde dünyanın neresinde olursa olsun her kim kaygı, endişe ve yaşama güçlüğü çekerse, bu, tüm dünyanın endişesi olmalıdır diyor. Duyguların ortak olmasına dikkat çeken sanatçı, eserlerinde coğrafi sınırları ortadan kaldırarak insana ve insani duygulara odaklanıyor.


Sosyal gerçekçiliği çağdaş bir bakış açısı ile yorumlayan Kadir Ablak, kentlerin anatomisini tuvallere yansıtırken, kalabalıklar içerisinde yalnızlaşan insana dikkat çekiyor. İnsanın yaşam alanı üzerinden insani duyguları vurgulayansanatçı, kent kültüründebireyselleşen hayatları ve yok olmaya başlayan insani duygulara fırçasıyla hayat veriyor.


Damsco Group Yönetim Kurulu Başkanı Muhannad Almasri ise "Sanat hayatımızda her zaman önemli bir unsur olmuştur ve her zaman inançlarımızda ve fikirlerimizde iyimserlik ve ilerleme sağlamıştır. İnsan; başlangıcından bu yana, güzellikleri ve süslemeleri üretmeye koyuldu ve yenilik oluşturdu. Böylece sanat duyumsal ve ruhsal farkındalığın gelişmesinde önemli bir rol üstlendi. Bunca hüznün ve insan değerlerdeki yıkımın ardından sanatın bize verdiği umuda ve iyimserlik ruhuna tutunmaktan başka bir çaremiz yok. İnsanlığı bilahare sığınılacak bir anne kucağı misali olduğunu inancımızla, bu projeye destek vermeye kara verdik. İstanbul’da Türk ve Suriyeli sanatçıları bir araya getiren, eserleriyle medeniyetimizi renklendiren ve insanlığımıza kol kanat geren bu sergiyi gönülden destekledik" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:15
  1. sanat
  2. sergi
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Trabzonspor, gönüllerin şampiyonu oldu"
    1. "Trabzonspor, gönüllerin şampiyonu oldu"
    2. Danıştay’dan milyonlarca araç sahibini..
    3. ÖTV’de son fırsat
    4. Ormanın yüzüğü: Delikli Kaya Şelalesi
    5. Ege Denizi'nde iş birliğinin..
    6. MSB: "Türkiye ve Yunanistan Savunma..
    7. Adıyaman'da yeni bir böcek türü..
    8. Erkekliği sıcak çarpmasın
    9. Balık yağı kilo yapar mı? İşte, doğru..
    10. Siyanür içerek intihar eden..
    11. Mayıs ayında 82 bin 252 konut satıldı
    12. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    13. Bakanlıktan kan nakli için yeni adım
    14. Kambiyo müjdesi
    15. Adana’da PKK operasyonu: 30 gözaltı
    16. Milli Savunma Bakanlığı: "Türkiye ve..
    17. Türk ve Suriyeli ressamlardan resim..
    18. İşsizlik rakamları açıklandı!
    19. Tıbbi aromatik bitki..
    20. 3.derecede yanığı olan hasta ambulans..
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
    Gerilim tırmanıyor! Selman'dan flaş tehdit: Tereddüt etmeyiz
    Gerilim tırmanıyor! Selman'dan flaş tehdit: Tereddüt etmeyiz