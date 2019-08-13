0553 313 94 23

Türk ve Suriyeli çocuklar birlikte eğlendi

Kilis'te kurulan "Bayram Yeri"nde Türk ve Suriyeli çocuklar gönüllerince eğlendi

13 Ağustos 2019 Salı 16:03
Türk ve Suriyeli çocuklar birlikte eğlendi

KİLİS (AA) - Kilis'te bayramlarda geleneksel olarak kurulan "Bayram Yeri"ne gelen Türk ve Suriyeli çocuklar eğlenceli zaman geçirdi.

Kentte her bayram Müslümanbey Mahallesi'nde kurulan alana aileleriyle birlikte sabah erken saatte gelmeye başlayan çocuklar, tahtadan yapılmış atlı karınca, dönme dolap ve salıncak ile motor ve ATV'lere bindi.

Vatandaşlardan Zerrin Belinay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu bayram da çocuklarını eğlenmeleri için bayram yerine getirdiğini söyledi.

Kendisinin de çocukluğunda bayram yerinde oynadığını anlatan Belinay, "Bizim çocukluğumuz da burada geçti. Büyüklerimizden gördüklerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz." dedi.

Dönme dolap işleten Orhan Polat ise 60 yıl boyunca babasının bayramlarda dönme dolap kurduğunu, 5 yıldır da bu işi kendisinin yaptığını kaydetti.

İstanbul'da yaşadığını anlatan Polat, "Sırf bu gelenek yaşasın ve hatıralar korunsun diye İstanbul'dan gelip dönme dolabı kurdum. Amacım para kazanmak değil, eski gelenek ve göreneklerimizi canlandırmak. Halkımızdan buralara eski ilgiyi göstermelerini istiyoruz. Kendi çocukluklarını düşünsünler. Büyüklerimiz nasıl buralarda eğlendilerse çocuklarını da getirsinler ve bu kültürü yaşatsınlar." diye konuştu.

Suriyeli 11 yaşındaki Ahmet Abbas, ailesiyle bayramlaşmasının ardından "Bayram Yeri"ne gelerek arkadaşlarıyla zaman geçirdiğini söyledi.

9 yaşındaki Ferdi Kurt da atlı karınca, dönme dolap ve tahta salıncağa bindiğini ve bayramın büyük kısmını burada eğlenerek geçirmeyi düşündüğü dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 16:03
  1. atlı karınca
  2. Eğlence
  3. Kilis
  4. Kurban Bayramı
  5. tahtadan yapılmış oyuncaklar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'dan korkutan mesaj: Putin defalarca söyledi
    1. Rusya'dan korkutan mesaj: Putin..
    2. AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü
    3. Tansiyon artıyor! Çin'den sınıra..
    4. Tarlasını sularken hayatını kaybetti
    5. Kendini kurtarmak isteyen kuzeni..
    6. Bitlis'te 24 Temmuz’da etkisiz hale..
    7. Cüneyt Çakır: “Ev sahibi olmaktan..
    8. "Yatırımlarımızı hızlandırarak devam..
    9. Muğla'da orman yangını
    10. İnegöl’de korkutan orman yangını
    11. Silahlı saldırıya uğrayan kadın..
    12. Elazığ'da trafik kazası! 5 yaralı
    13. Sünnet düğününde kazara arkadaşını..
    14. İngiltere'de aşırı sağ liderinden..
    15. Kızgın boğa yanına kimseyi..
    16. Termometreler 45 dereceyi gördü
    17. Vali Kaymak: "Şehitlerimize minnet..
    18. Bir gecede 3 ayrı noktadan çıktılar
    19. Kadıköy'de şüphe üzerine durdurulan..
    20. Zonguldak'ta sıcak hava
    21. Korkunç olay! İncelemek isterken..
    22. Filistinli gazeteci korkunç tehlikeyi..
    23. Leylekler elektrik kesintisine neden..
    24. Zonguldak sahilinde mükemmel görüntü:..
    25. Başkent'te vahşet dolu görüntüler!..
    26. Yenişehir'deki orman yangınıyla ilgili..
    27. Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a ziyaret!..
    28. İtalyan milyoner Bodrum’da ev almaya..
    29. Diyarbakır'da traktör ile otomobil..
    30. Bodrum'da facia! Ünlü oyuncunun oğlu..
    AK Parti'li Jülide Sarıeroğlu Erdoğan'ı telefonuna bakın nasıl kaydetmiş
    AK Parti'li Jülide Sarıeroğlu Erdoğan'ı telefonuna bakın nasıl kaydetmiş
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı