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Türk ve Rus savaş gemileri Karadeniz'de!

Türkiye ve Rusya Karadeniz'de ortak tatbikat düzenledi.

08 Mart 2019 Cuma 10:25
Türk ve Rus savaş gemileri Karadeniz'de!

Karadeniz Filosu Bilgi Departmanı Başkanı Aleksey Rulev, Karadeniz Filosu gemilerinin Türkiye Deniz Kuvvetleri ile ortak tatbikat düzenlediğini bildirdi. 

Rulev yaptığı açıklamada, "Novorossiysk Deniz Üssü'nün iki gemisi "Vasiliy Bıkov" ve "Valentin Pikul"un mürettebatları "Burgazada" ve "Akçay" gemilerinin mürettebatları ile Türk-Rus ortak tatbikatları düzenledi" dedi.

Mürettebatlar Karadeniz sularında işbirliği üzerinde çalıştılar ve ayrıca olası patlama tehlikesi bölgesinden gemileri çıkarmaya çalıştılar. 

Türk denizciler, 6-8 Mart tarihleri arasında "Mavi Vatan-2019" ulusal tatbikatları çerçevesinde Novorossiysk limanında bulunuyorlardı.

 

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:25
  1. Karadeniz
  2. Mavi Vatan-2019
  3. Aleksey Rulev

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