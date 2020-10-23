Türk ve Rus heyeti Libya ve Suriye'yi görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Suriye ve Libya meselesini görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, Bogdanov ve Önal başkent Moskova'da yaptığı toplantıda, Libyalılar arasında siyasi, askeri ve ekonomi alanındaki müzakerelerde ilerleme olduğu kaydedildi.
Libyalılar arasındaki diyaloğun, Berlin Konferansı'nın ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2510 sayılı kararlarına dayalı olmasının önemine vurgu yapıldı.
Suriye'nin de konuşulduğu toplantıda ,meselenin BMGK'nin 2254 sayılı kararları çerçevesinde çözümü noktasında Rusya ve Türkiye'nin "Astana süreci" kapsamındaki koordineli çabalarının önemine dikkat çekildi.