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Gündem Türk ve Rus askerleri bölgede harekete geçti
Gündem

Türk ve Rus askerleri bölgede harekete geçti

Türkiye ve Rusya'ya ait askeri birlikler İdlib'in güneyinde yer alan M4 karayolu üzerinde ortak bir tatbikat gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 17:06:00 -
Türk ve Rus askerleri bölgede harekete geçti

Türk ve Rus askeri personelleri İdlib'in güneyinde ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Saha kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ve Rus askeri polis güçleri, İdlib'in güneyinde M4 karayolu üzerinde ortak bir tatbikat düzenledi.

Rus medya kaynakları tarafından servis edilen görüntülerde Türk ve Rus askeri unsurlarının M4 karayolu üzerinde ortak devriye merkezli askeri tatbikat gerçekleştirdiği görülüyor.

Tatbikat kapsamında, ortak devriyeye yönelik olası saldırılar, yaralılara tıbbi müdahale ve saldırı sonrası tahliye görevlerinin işlendiği bildirildi.

Rusya, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Türkiye ile İdlib'in güneyindeki M4 karayolunda gerçekleştirilen ortak devriye programından tek taraflı olarak çekildiğini açıklamıştı.

Türkiye ise Rusya'nın ortak devriyelerden çekildiği tarihten bu yana M4 karayolunda tek taraflı olarak devriye faaliyeti icra etmekte.

Son dönemde ise İdlib'de Türk askerlerine yönelik saldırılarda yaşanan artış üzerinde TSK, M4 karayolu üzerindeki güvenlik tedbirlerini artırmış, desteklenen muhaliflerin kullanacağı nöbet kulelerinin yanında karayolu üzerindeki belli noktalara kamera sistemleri yerleştirilmişti.

Türkiye ile Rusya arasında Suriye'deki ilk ortak tatbikat Eylül 2020'de gerçekleştirilmişti.

Kaynak: Mepa News

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