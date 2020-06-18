Türk ve İran savaş uçakları peş peşe havalandı! Bölgede sıcak anlar
PKK’ya yönelik Pençe-Kartal Harekatı sırasında, TSK güçleriyle eşzamanlı olarak İran topçu birliklerinin de Hacı Omeran kasabasında terör hedeflerini vurduğu bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına yönelik Pençe-Kartal Harekatı’nı başlattı. Harekat kapsamında TSK birliklerine ait savaş uçakları terör hedeflerini yok ederken, İran'ın da eşzamanlı olarak bölgede PKK'ya yönelik hedefleri bombaladığı bildirildi.
Hacı Omeran kasabasına bağlı Alane köyü kırsalının TSK’ya ait savaş uçakları ve İran topçu birlikleri tarafından bombalandığı aktarıldı.
Aynı bölgenin Türk SİHA’ları tarafından da vurulduğu söylendi.
Bölgede sivil yok
Aynı zamanda Rûdaw'a konuşan Hacı Omeran Nahye Müdürü Ferzeng Ahmed, bölgede sivil halkın bulunmadığını söyledi.
Ferzeng Ahmed, bölgede PKK’nın yanı sıra, Rojhılatlı Kürt partilerin Peşmergelerinin de bulunduğunu ileri sürdü.