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Türk ve İran savaş uçakları peş peşe havalandı! Bölgede sıcak anlar

PKK’ya yönelik Pençe-Kartal Harekatı sırasında, TSK güçleriyle eşzamanlı olarak İran topçu birliklerinin de Hacı Omeran kasabasında terör hedeflerini vurduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 11:40:00 -
Türk ve İran savaş uçakları peş peşe havalandı! Bölgede sıcak anlar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına yönelik Pençe-Kartal Harekatı’nı başlattı. Harekat kapsamında TSK birliklerine ait savaş uçakları terör hedeflerini yok ederken, İran'ın da eşzamanlı olarak bölgede PKK'ya yönelik hedefleri bombaladığı bildirildi.

Hacı Omeran kasabasına bağlı Alane köyü kırsalının TSK’ya ait savaş uçakları ve İran topçu birlikleri tarafından bombalandığı aktarıldı.

Aynı bölgenin Türk SİHA’ları tarafından da vurulduğu söylendi.

Bölgede sivil yok

Aynı zamanda Rûdaw'a konuşan Hacı Omeran Nahye Müdürü Ferzeng Ahmed, bölgede sivil halkın bulunmadığını söyledi.

Ferzeng Ahmed, bölgede PKK’nın yanı sıra, Rojhılatlı Kürt partilerin Peşmergelerinin de bulunduğunu ileri sürdü.

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Yorumlar

Abdullah HÜDAVERDİ-KONYA

Ha şöyle yola gel İran! teröristi korumayı bırak, Türkiye ne yapıyorsa sen de onu yap, kalleşlik yapma.
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6789

iran dost görmeyen türk milleti alçakları nerdesiz duyduzmu ortak işbirliğini irana sıkı diplomatik işbirliği yapsaz ve sonuçları neler oluyor abdye kıymet verdiğiniz kadar tarihten buyana komşularınıza diplomasi olarak kıymet verseydiz şimdi herşey bambaşkaydı iranı bir fiil 4500 yıl aralıksız yönetmişsiz kimbilir aratırılsa irana daha nicesi yaptıklarını ortada tarihten buyana elam türk devletinden m.ö 4550 yıldır günümüze kadar aralıksız iranı yönetiyorsuz 45 milyon türk nüfusunuzda soydaşlarınız aynı ırk olduğunuz türklerde orda daimi hem yaşıyor hemde 4500 yıldır halen iranı yönetiyorlar yani tarrihten buyana en çok iranın başına bela olmuşsuz ama halen irandan bu türk milleti alçakları haberi yok ve nefret ediyor o zaman demiyorsuz soydaşlarımızın aynı ırk olan 45 milyone yakın çoğunluğu azeri türkü ve diğer fakrlı ırklarda türkler neden 45 milyon iran türkü bu ülkede yaşamıyorda iranda yaşıyor üstelik her türk domuz mollaları yüzünden her türlü ambargolara yaptırımlara baskılara savaşlara her an maruz kalan iranda 45 milyon türk domuz ırkı niye yaşıyor niye sizin ırkınız bu ülkeyi sevmiyor bu ülkede yaşamıyor 45 milyon türk dünyanın hangi ülkesinde iran dışında yaşıyor bir müslüman ülkesinin nüfusu yüzde 53 irandan başka varmı dünyada
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