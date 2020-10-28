  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türk ve Azerbaycanlı çocuklar "Cumhuriyet Bayramı" için aynı klipte buluştu
Aktüel

Türk ve Azerbaycanlı çocuklar "Cumhuriyet Bayramı" için aynı klipte buluştu

Türk ve Azerbaycanlı öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için "Ölümsüz Cumhuriyet" eserini birlikte seslendirdi - ÇÜ Devlet Konservatuvarı Ortaokul Korosu Şefi Ilgar Eyyubov: - "Azerbaycan ve Türk çocukların Cumhuriyet Bayramı için bir araya gelmesi bizi iki kat mutlu etti ve gururlandırdı. Biz iki kardeş devletiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 15:02:49 -
Türk ve Azerbaycanlı çocuklar "Cumhuriyet Bayramı" için aynı klipte buluştu

ADANA (AA) - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı Ortaokul Korosu ile Azerbaycan Devlet Güzel Sanatlar Okulu Korosu öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan "Ölümsüz Cumhuriyet" eseriyle online ortamda buluştu.

Müziği Salih Aydoğan, sözleri Hasan Asker Denksu ve eşlik düzenlemesi Selçuk Bilgin tarafından gerçekleştirilen "Ölümsüz Cumhuriyet" eseri için iki ülkenin öğrencileri kamera karşısına geçti.

Eşlik müziğiyle eseri seslendiren öğrencilerin tek tek çektikleri görüntüler, üniversitenin hocaları tarafından birleştirilerek klip haline getirildi.

ÇÜ Devlet Konservatuvarı Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Ana Sanat Dalı Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda Ortaokul Korosu Şefi Ilgar Eyyubov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan Devlet Güzel Sanatlar Okulu Koro Şefi Valide Celilova ile Cumhuriyet Bayramı için ortak bir proje yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öğrencileri aynı ortamda buluşturamadıklarını dile getiren Eyyubov, bunun için gençlerin tek tek eser seslendirdiğini, bu anların da görüntülendiğini anlattı.

Öğrencilerin seslendirdiği "Ölümsüz Cumhuriyet" eseriyle ilgili kayıtları birleştirdiklerini ve ortaya güzel bir çalışmanın çıktığını aktaran Eyyubov, böyle önemli bir ulusal bayramda kardeş Azerbaycanlı öğrencilerle bir araya gelmenin kendileri için heyecan verici olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın zor günlerden geçtiğini ifade eden Eyyubov, "Azerbaycan ile bunu yapmak bizi daha çok mutlu etti. Azerbaycan ve Türk çocukların Cumhuriyet Bayramı için bir araya gelmesi bizi iki kat mutlu etti ve gururlandırdı. Biz iki kardeş devletiz. Böyle bir etkinlikte çocukların bir araya gelip 'Ölümsüz Cumhuriyet' eserini okuması güzel oldu." diye konuştu.

Eyyubov, çalışma kapsamında toplam 12 öğrencinin müzik eşliğinde tek tek eseri kendi mekanlarında seslendirdiğini ve bu kayıtların birleştirilerek klip haline getirildiğini söyledi.

Ortaokul Koro Başkanı 8. sınıf öğrencisi Zeynep Afşar da Azerbaycanlı öğrencilerle yaptığı çalışmanın heyecan verici olduğunu ve büyük keyif aldığını belirtti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!
Gündem

KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile ilişkilerin her zaman iyi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutamayız." dedi ..
Ankara'da korkutan patlama! Ekipler bölgede
Gündem

Ankara'da korkutan patlama! Ekipler bölgede

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana geldi.
Fransız Büyükelçi: Fransa Müslüman bir ülkedir
Dünya

Fransız Büyükelçi: Fransa Müslüman bir ülkedir

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Fransa'nın Stockholm Büyükelçisi Etienne de Gonneville, Fransa'nın Müslüman bir ülke ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay