Türk ve Avrupa’daki odalara hibe desteği Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi Oda Eşleştirme Projeleri, bugün tanıtılacak.

Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi Oda Eşleştirme Projeleri, bugün tanıtılacak. Toplantı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkan Vekili Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals ve Dışişleri Bakan Yardımcısı, AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın katılımıyla, bugün saat 11.00’de TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Toplantıda, Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi’nde hibe kazanan 30 Türk Oda/Borsası ve 28 Avrupa Odasının sunumları yapılacak.

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