Türk ve Amerikan iş dünyası sanal ortamda buluşacak

Her iki ülkeden kamu ve özel sektör temsilcilerinin sanal ortamda bir araya geleceği etkinlikte, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik, ticari ve stratejik ilişkiler ele alınacak. Etkinlik kapsamında, savunma sanayi, dijital ekonomi, inşaat, enerji ve altyapı gibi sektörlerde iki ülke arasındaki işbirliği olasılıkları değerlendirilecek