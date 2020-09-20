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Ekonomi Türk ve Amerikan iş dünyası sanal ortamda buluşacak
Ekonomi

Türk ve Amerikan iş dünyası sanal ortamda buluşacak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan Ticaret Odası tarafından düzenlenecek 38’inci Amerikan-Türk Konferansı, Kovid-19 salgını nedeniyle 21-24 Eylül tarihlerinde ilk kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 10:25:00 -
Türk ve Amerikan iş dünyası sanal ortamda buluşacak

Her iki ülkeden kamu ve özel sektör temsilcilerinin sanal ortamda bir araya geleceği etkinlikte, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik, ticari ve stratejik ilişkiler ele alınacak. Etkinlik kapsamında, savunma sanayi, dijital ekonomi, inşaat, enerji ve altyapı gibi sektörlerde iki ülke arasındaki işbirliği olasılıkları değerlendirilecek

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