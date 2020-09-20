Türk ve Amerikan iş dünyası sanal ortamda buluşacak
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan Ticaret Odası tarafından düzenlenecek 38’inci Amerikan-Türk Konferansı, Kovid-19 salgını nedeniyle 21-24 Eylül tarihlerinde ilk kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Her iki ülkeden kamu ve özel sektör temsilcilerinin sanal ortamda bir araya geleceği etkinlikte, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik, ticari ve stratejik ilişkiler ele alınacak. Etkinlik kapsamında, savunma sanayi, dijital ekonomi, inşaat, enerji ve altyapı gibi sektörlerde iki ülke arasındaki işbirliği olasılıkları değerlendirilecek