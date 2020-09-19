Türk ve Amerikan iş dünyası Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl sanal ortamda buluşacak

WASHINGTON (AA) - DİLARA ZENGİN - Türk ve Amerikan iş dünyası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl sanal ortamda düzenlenecek 38'inci Amerikan-Türk Konferansı'nda, iki ülkenin ekonomik, ticari ve stratejik ilişkilerini masaya yatıracak.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan Ticaret Odası tarafından düzenlenecek 38'inci Amerikan-Türk Konferansı, Kovid-19 salgını nedeniyle 21-24 Eylül tarihlerinde ilk kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Her iki ülkeden kamu ve özel sektör temsilcilerinin sanal ortamda bir araya geleceği etkinlikte, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik, ticari ve stratejik ilişkiler ele alınacak.

Etkinlik kapsamında, savunma sanayi, dijital ekonomi, inşaat, enerji ve altyapı gibi sektörlerde iki ülke arasındaki işbirliği olasılıkları değerlendirilecek.





- "İlk kez sanal olarak organize ettik"





TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi iki ülkenin kamu ve özel sektörden en üst düzey temsilcilerinin yer alacağı konferansı ilk kez sanal olarak organize ettiklerini söyledi.

Fiziksel olarak bir araya gelememekten duydukları üzüntüyü dile getiren Yalçındağ, "Bu zorlu süreçte kurumsal olarak çok şey öğrendik. Pandemi koşullarında aylardır teknolojik alanda edindiğimiz tecrübeyi, 38'inci Amerikan-Türk Konferansı ile taçlandıracağımız için çok heyecanlıyız." diye konuştu.

Yalçındağ, konferansa 400'ün üzerinde kamu ve özel sektör temsilcisinin katılmasının beklendiğine işaret ederek, iki ülkenin karar alıcalarının yanı sıra önde gelen şirketlerin üst düzey temsilcilerinin de konferansta yer alacağını ifade etti.

Katılımcı şirketler arasında Koç Holding, Borusan Holding, Çalık Holding, Kibar Holding, Sabancı Holding ve DowAksa gibi firmalar olduğunu belirten Yalçındağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir gibi isimlerin konferansa katılmasının beklendiğini aktardı.





- "Ekonomik ilişkilerde gidişat pandemiye rağmen olumlu"





Yalçındağ, "Savunma sanayi, dijital ekonomi, inşaat, enerji ve altyapı sektörlerinde, Kovid-19 sürecindeki ilişkilere dair düzenlenecek panellerimizle, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve stratejik ilişkilerin geliştirileceğine olan inancımızı ifade etmek isterim." dedi.

Türkiye ve ABD arasındaki mevcut ekonomik ilişkileri de değerlendiren Yalçındağ, şöyle devam etti:

"İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere baktığımızda, pandemi koşullarına rağmen gidişatın olumlu yönde olduğunu söyleyebilirim. Özellikle, ABD’de Trump yönetimi ile birlikte ikili ticaret hacminde artış gözlemlenmekte. Ancak, iki ülkenin çok daha büyük potansiyellere sahip olduğunu özellikle belirtmeliyim. Başkan Erdoğan ve Başkan Trump'ın 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefininin gerçekleştirilmesi yönünde gösterdikleri çok güçlü bir irade var. Bu irade, 2019'da daha da somutlaşarak bizim de parçası olduğumuz bir proje halini aldı."





- "Türk özel sektörü olarak elimizi taşın altına koymalıyız"





Yalçındağ, iki ülke arasındaki stratejik konuların ikili ticareti de büyük ölçüde etkilediğine işaret ederek, ticaretin söz konusu hedefe ulaşması noktasında özel sektöre büyük bir rol düştüğünü dile getirdi.

Ekonomik ilişkilerin etkilenmesinde son dönemde ABD Kongresi'nin büyük rolü olduğuna dikkati çeken Yalçındağ, "Kongre’deki havayı Türkiye lehine çevirmek için Türk özel sektörü olarak elimizi taşın altına koymalı, başlamış olduğumuz etkin PR ve lobicilik faaliyetlerini hızlandırmalıyız. ABD’de hem yönetimde hem de Kongre'de ülkemiz lehine bir hava yaratmak, söz konusu ekonomik ve ticari hedeflere ulaşmakta en büyük anahtar olacak." diye konuştu.





- "100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine katkıda bulunacak kilit sektörlere odaklanılacak"





Amerikan Ticaret Odası Türkiye, Orta Doğu ve Orta Asya'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy de "Konferansta, Kovid-19 sonrası dönemde ABD-Türkiye ekonomik toparlanmasını destekleyecek ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine katkıda bulunacak kilit sektörlere odaklanılacak." dedi.

ABD ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin hizmet ticareti de eklendiğinde 25 milyar dolar seviyesinde olduğuna işaret eden Choksy, şunları kaydetti:

"Kovid-19'un benzeri görülmemiş etkisine rağmen, yılın yarısındaki ticaret verilerine bakıldığında, büyük oranda enerji ve havacılık sektörlerinin etkisiyle ikili ticarette yüzde 6'lık bir artışa tanık oluyoruz. Önemli ekonomi ve iş ortamı reformları, ABD ve Türkiye ekonomilerini inovatif iş trendleriyle daha uyumlu hale getirmeye yönelik düzenleyici yaklaşımla birleştiğinde yeni ticaret ve yatırım fırsatlarının kapısını açacaktır. Bu bağlamda, ABD Ticaret Odası, ABD ve Türk hükümetlerini bu hedeflere odaklanan sürdürülebilir bir ekonomik ve ticari diyalog başlatmaya çağırıyor."

Choksy, konferansın enerji, uzay, savunma, imalat, inşaat, altyapı, dijital ekonomi ve sağlık gibi stratejik sektörler ile ABD ve Türkiye ticari ilişkilerinin gücünü göstereceğini belirterek, "Kovid-19'un etkileri, ABD ve Türkiye arasında daha derin bir ekonomik ve ticari işbirliğini gerektiriyor. Bahsedilen bu sektörlerin her biri ülkelerimiz için güvenli, sağlıklı ve müreffeh bir gelecek sağlamak için kritik rol oynuyor." diye konuştu.