Türk ve ABD’li askeri yetkiler Şanlıurfa’da
Fırat’ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölge için Türk ve ABD’li askeri yetkililer Şanlıurfa’ya geldi.11 Eylül 2019 Çarşamba 14:57
Fırat’ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölge için Türk ve ABD’li askeri yetkililer Şanlıurfa’ya geldi.
Türk ve ABD’li askeri yetkililer, özel uçakla Şanlıurfa Havaalanı’na geldi. Askeri yetkililer, havaalanında bekleyen yaklaşık 10 sivil araçla şehir merkezine doğru hareket etti. Yetkililere polis araçları da eskortluk yapıyor.
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