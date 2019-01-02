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Türk vatandaşlığına ilgi arttı! 10 milyar dolar gelir bekleniyor

Türk vatandaşlığı kazanmada yapılan kolaylaştırma sonrası başvurular yağmur gibi yağmaya başladı. Geçen sene yabancılara konut satışından 4,8 milyar dolar gelir elde edilirken bu sene bu rakamın 10 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

02 Ocak 2019 Çarşamba 17:17
Türk vatandaşlığına ilgi arttı! 10 milyar dolar gelir bekleniyor

Türkiye, vatandaşlık kanunundaki "gerekli yatırım miktarlarının" düşürülmesinden bu yana 100 milyon dolarlık yatırım ve 250'nin üzerinde vatandaşlık başvurusu alırken, 2019'da başvurularda patlama yaşanması bekleniyor.

10 milyar dolar satış bekleniyor

Eylül ayı sonunda yapılan düzenleme ile Türk vatandaşlığı kazanımında 2 milyon dolarlık sabit sermaye yatırımı şartı 500 bin dolara, taşınmaz alımındaki 1 milyon dolarlık sınır ise 250 bin dolara düşürülmüştü. Yatırımını veya bankalardaki mevduatını 3 yıl boyunca çekmeyen ya da satın aldığı gayrimenkulü 3 yıl boyunca satmamayı taahhüt eden yatırımcılara, ömür boyu Türk vatandaşı olma hakkı veriliyor. Yatırımlarla birlikte konut sektöründe canlanma yaşanırken, geçen sene yabancılara konut satışında 4,8 milyar dolar gelir elde eden sektörün yılı 10 milyar dolar satışla kapatması bekleniyor.

En çok Arap ülkeleri ilgi gösteriyor

Yabancılara vatandaşlık başvurusu için aracılık hizmeti veren VIPTurkishPass şirketinin Üs Yöneticisi (CEO) Akın Atalay, yabancıların konut alımındaki artışla birlikte Türkiye'ye gelen yabancıların önemli kısmının yatırımla vatandaşlık hakkından yararlanmak istediğini söyledi. Türkiye'de ev alımına en çok Arap ülkeleri, İran ve Türki Cumhuriyetlerden ilgi gösterildiğini belirten Atalay, sanıldığının aksine Avrupa ülkelerinde de Türkiye'ye yoğun bir talep olduğunun altını çizdi.

En çok İstanbul, Antalya ve Bursa'ya ilgi var

"İngilizlerden çok telefon alıyoruz. On binlerce İngiliz, Alman, Rus Alanya'da, Antalya'da yaşıyor. Bu kişiler bu cennet vatana aşık olmuş, burada ev almış, yerleşmişler. Şimdi bunlardan birçoğu Türkiye'deki sosyal imkanları görünce ev alarak hem kendi ülkesinin vatandaşlığını koruyup hem de Türk pasaportu alarak çifte vatandaş olmaya karar veriyor." değerlendirmesini yapan Atalay, yabancıların en çok İstanbul, Antalya ve Bursa'ya ilgi gösterdiğini hatırlattı.

Bakanlık 45 gün içinde cevap veriyor

İçişleri Bakanlığı'nın evrakların tam olması ve başvurunun uzman bilgisi ile yapılması durumunda 45 gün gibi bir sürede vatandaşlık başvurusuna cevap verdiğini anlatan Atalay, Türk vatandaşlığına geçen yabancıların bürokratik engellere takılmadığını ve vergi indirimleri, sigorta prim indirimleri gibi kolaylıklardan, devlet destek ve indirimlerinden, aynen doğumda Türk vatandaşı olanlar gibi eşit haklarla yararlanabildiğini kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 17:17
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Antalya
  4. Avrupa
  5. Bursa
  6. İçişleri Bakanlığı
  7. İran
  8. Alanya
  9. VIPTurkishPass

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