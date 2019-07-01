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Türk vatandaşlarını hedef alan Libya’da neler oluyor? Fransa Türkiye'yi Libya üzerinden vuruyor

Libya’da meşru hükümeti devirmeye çalışan ayrılıkçı grubun lideri Halife Hafter’in Libya’da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik tehditlerini yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yaptığı hamlelere doğrudan cevap veremeyen Fransa, Libya üzerinden Türkiye’yi vurmaya çalışıyor.” dedi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:28
Türk vatandaşlarını hedef alan Libya’da neler oluyor? Fransa Türkiye'yi Libya üzerinden vuruyor

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, bir süredir Türkiye’yi tehdit eden ve önceki gün 6 Türk vatandaşının alıkonulması olayının faili ayrılıkçı General Hafter’in amacının arka planını anlattı. Bilgin, Fransa’nın Libya’daki ayrılıkçı güçler üzerinden Türkiye’yi sıkıştırmaya çalıştığını söyledi.

AB ve ABD Libya’yı Türkiye’ye karşı kışkırtıyor

Yakın tarihe kadar Libya-Türkiye ilişkilerinin son derece iyi olduğunu belirten Profesör Bilgin, Kaddafi’nin devrilmesinin ardından ilişkilerin bozulduğuna işaret ederek, “Kaddafi devrildi, Fransa ve diğer Avrupalı ülkelerin marifeti ile Libya bölündü ve son dönemde de Türkiye’ye karşı harekete geçirildi. Ben bunun Doğu Akdeniz jeopolitiği ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Doğu Akdeniz’de keşfedilen gaz yatakları, petrol sahaları üzerinden Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Avrupalı devletlerin oluşturduğu bir ittifak gelişti. Bu ittifaklar münhasır ekonomik alanlar ilan ettiler. Bu noktada girişimin Türkiye’yi deniz üzerinden sıkıştırmak ve denizden atmak suretiyle bu doğal haklarından alıkoymak üzere bir girişim olduğu kanaatindeyim. Son zamanlarda da Libya Türkiye’ye karşı kışkırtılmaktadır. Türkiye karşıtı politika izleyen Hafter’in arkasında da destekçi olarak Fransa, Amerika ve birkaç batılı devletin olduğu görülmektedir.” dedi.

Libya’dan yönelen tehditlerin arkasında Fransa var

Sömürgecilik geçmişi olan Fransa’nın kolonileşme anlayışıyla hareket etmeye devam ettiğine değinen Profesör Bilgin, “Libya hem doğalgaz bakımından, hem petrol yatakları bakımından hem de Doğu Akdeniz doğal kaynaklarının kontrolü ve Avrupa’ya ulaştırılması bakımından önemli bir ülkedir. Fransa’nın amacı Libya’nın doğal kaynaklarını sömürmektir. Yaşanan olayların temel sebeplerinden biri de Libya’nın doğal kaynaklarının kontrolünün kimde olacağının belirlenmesidir.” dedi ve “Fransa vekâlet savaşları ile Hafter’i kullanarak Libya’yı Türkiye’ye karşı kışkırtıyor. Birleşmiş Milletler’in Libya’da tanıdığı hükümet Ulusal Libya Hükümeti’dir. Türkiye de bu hükümete destek vermektedir. Uluslararası meşruiyet bakımından Hafter bir asidir.” diye ekledi. 

“Siyasi ve askeri her türlü strateji masadadır.”

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Türkiye ile Libya’nın tarihi ve kültürel ilişkileri olduğuna değindi. Libya halkının, Türkiye’ye karşı yapılan tehdit içerikli uygulamaları onaylamadığını bildiren Bilgin, “Şu an yaşananlar Libya’nın tarihi ile uyuşmamaktadır. Libya halkı da yaşananları onaylamamaktadır. Bu, Fransa’nın Türkiye karşıtı politikaları neticesinde Libya’nın alet edildiği bir olaydır. Türkiye Hafter’e en sert cevabı vermiştir. Bu noktada hem siyasi hem de askeri her türlü strateji masadadır. Bunların uygulanacağında şüphe yoktur. Türkiye uluslararası hukuk zemininde meşru olan haklarını korumaya ve kollamaya devam edecektir.” diyerek sözlerini noktaladı. 

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:28
  1. libya
  2. fransa
  3. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin

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