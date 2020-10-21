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Dünya Türk vatandaşı ABD gündemine oturdu
Dünya

Türk vatandaşı ABD gündemine oturdu

ABD'de su kanalına devrilen otomobildeki yaşlı çiftin hayatını kurtaran Türk Vatandaşı Mustafa Tosun'a övgü yağdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 02:13:00 -
Türk vatandaşı ABD gündemine oturdu

Amerika'da New York’un Long Island bölgesinde su kanalına düşen çifti canını tehlikeye atarak kurtaran Türk vatandaşı Erzincanlı Mustafa Tosun'un kahramanlığı yerel basında manşetlere taşındı.

Olaya şahit olanlar ve polisin aktardığına göre, Montauk otoyolunda seyrederken yol kenarındaki kanala devrilen otomobilin arkasından düşünmeden suya atlayan Türk vatandaşı, aracın camını kırarak yaşlı çiftin hayatını kurtardı.

Tosun ve ardından suya atlayan diğer yardımseverlerce Joseph (78) ve Delores (76) Abitabile çiftinin boğulmaktan kurtarılma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri Amerikan medyası tarafından tekrar tekrar yayınlandı

"Yapmasaydım vicdan azabı çekerdim"

ABD'de 30 yıldır oto tamirhanesi işleten Mustafa Tosun, yaptığı açıklamada, "Arabadaki yaşlı adam benim babam olmasa da birilerinin babasıydı, onun hayatını kurtarmalıydım." dedi.

Cesareti ile takdir toplayan Tosun, "Yaşlı adam yüzme bilmiyorum diye bağırıyor, etraftakiler ne yapması gerektiğini tarif ediyordu. Ben dayanamayıp suya atladım, yapmasaydım vicdan azabı çekerdim." dedi.

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