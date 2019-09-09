Türk üssü yakınlarını top ateşine tuttular

Idlib’in güneyindeki Şermehar bölgesindeki Türk gözlem noktası yakınları, Suriye rejim güçleri tarafından top atışına tabii tutulduğu bildirildi. Morek bölgesindeki 8 ve 10 no’lu Türk gözlem noktaları da geçtiğimiz hafta ilan edilen ateşkes öncesinde Suriye savaş uçakları ve kara birlikleri tarafından bombalanmıştı.

Idlib'in güneyindeki Şermehar bölgesindeki Türk gözlem noktası yakınları Suriye rejim güçleri tarafından top atışına tabii tutuldu.

Şermehar Türk gözlem noktası, Astana Süreci sonrası varılan anlaşma gereği Suriye topraklarında kurulan 12 askeri gözlem noktasından birisi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) raporlarına göre Suriye ordusunun topçu birlikleri tarafından yapılan top atışları sonucu Şermehar'daki Türk gözlem noktasının yakınlarında çok sayıda patlama gerçekleştiği bildirildi.

Morek bölgesindeki 8 ve 10 no'lu Türk gözlem noktaları da geçtiğimiz hafta ilan edilen ateşkes öncesinde Suriye savaş uçakları ve kara birlikleri tarafından bombalanmıştı.