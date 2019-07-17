"Türk ürünlerinin AB standartlarına uyumu yüzde 98'in üzerinde"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türk ürünlerinin AB standartlarına uyumunun yüzde 98'in üzerinde olduğunu bildirdi.

Berger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AB ile Gümrük Birliği'nin Ocak 1996'dan itibaren yürürlüğe girmesinin, Türkiye'nin rekabet yasasından fikri mülkiyet haklarına kadar iç pazarla ilgili çeşitli alanlarda mevzuatını müktesebat ile uyumlaştırmasında önemli bir teşvik olduğunu söyledi.

Berger, "Türk teknik mevzuatı şimdi AB ile oldukça uyumlu. Nitekim Türkiye, AB teknik mevzuatının çoğunu, malların serbest dolaşımına ilişkin topluluk müktesebatının birinci bölümündeki uyumunu tamamlamıştır. Türkiye'nin ürünlerle ilgili AB standartlarına uyumu yüzde 98'in üzerindedir ve Türk Standardları Enstitüsü, Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi'nin (CENELEC) tam üyesidir." diye konuştu.

Söz konusu nedenle Türk şirketlerinin, ürünlerini AB ile aynı düzenleyici ortamda ürettiklerini bildiren Berger, Türkiye imalat sanayinin AB'ye ihracat performansına bakıldığında, Türkiye'de sanayi sektöründeki üretimin genel olarak AB standartlarına uygun olduğunu söyledi.





- "İkili ticaret, 2017 yılında 154,6 milyar avroya yükseldi"





Christian Berger, AB ile Türkiye arasındaki ticaretin son 4 yıldır istikrarlı bir şekilde arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İkili ticaret, 2014 yılında 129,2 milyar avrodan 2017'de 154,6 milyar avroya çıktı. 2018 yılında ise 153,3 milyar avro ile durağan bir şekilde kaldı. Türkiye ihracatının yarısı 2018'de AB'ye yönelmiştir. Türkiye, son 10 yılda ihracat pazarlarını çeşitlendirmiş olmasına rağmen AB, Türk ihracatçılar için güvenli ve cazip bir pazar olmaya, bu nedenle de Türkiye'nin ana ticaret ortağı olmaya devam etmektedir. Kuşkusuz Gümrük Birliği ve Türkiye'nin AB mevzuatı ile kademeli olarak uyumlaştırılması, ikili ticari ilişkilerinin güçlendirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Gümrük Birliği'nin kurulması, Türkiye'nin özellikle otomotiv, tekstil ve elektronik gibi sektörlerde Avrupa tedarik ve üretim zincirlerine entegrasyonunu kolaylaştırmıştır."





- "Gümrük Birliği'nin modernizasyonu hem AB hem de Türkiye için olumlu"





AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, AB ile Türkiye arasındaki güçlü ticari ilişkisinin gelecekte de devam etmesinin beklendiğini ifade ederek, Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun, hem AB hem de Türkiye üzerinde olumlu bir etkisi olacağını vurguladı.

Berger, "Geliştirilmiş ticari çerçeve senaryosuna göre, kapsamı değişmeyen Gümrük Birliği, kömür ve çelik anlaşması, serbest ticaret anlaşması tarım ve balıkçılık ürünlerini, hizmetlerini kapsıyor. GSYH, AB için yaklaşık yüzde 0,01 ve Türkiye için yüzde 1,44 oranında artacaktır." şeklinde konuştu.







