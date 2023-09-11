Türk ünlü profesör isimden tahmin: Tüm illeri deprem için uyardı! Adana, Ankara tahmini... Aman dikkat, herkes şoke olacak!
Profesör Ahmet Ercan pek çok ili uyardı! Türkiye'de bu yıl yaşanılan deprem felaketi sonrasında sürekli olarak yeni deprem tehlikelerini araştırmaya devam ederken yeni öngörü geldi!
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen, pek çok ilimizi ve Suriye, Kıbrıs, İsrail gibi ülkeleri de etkisi altına alan deprem felaketi pek çok can ve mal kaybına neden oldu. Tüm ülkemizi derinden etkileyen bu olay sonrasında ise beklenen İstanbul depremi başta olmak üzere pek çok deprem tehlikesi vatandaşlarımızı tedirgin etti.
Neredeyse her gün çok sayıda vatandaşımız tarafından sıklıkla aratılmakta olan deprem tehlikeleri için ise uzman isimler tarafından sürekli olarak uyarılar gelmeye devam ediyor. Ünlü Jeoloji Profesörü Övgün Ahmet Ercan da vatandaşları deprem tehlikesine karşılık uyardı. Ercan yaptığı açıklamalarda pek çok ilimizi uyarırken, işbu olası depremin ne denli büyük hasarlar oluşturacağını da dile getirdi.
DEPREM HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?
6 Şubat tarihinde Türkiye'yi sarsan ve 11 ili derinden etkileyen depremin ardından, uzmanlar ülke genelinde deprem uyarılarını paylaşmaya devam ediyor. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Son olarak öngörüsnde, Bolu ve Ağrı illerinde büyük bir depremin beklenmesi konusunda uyarıda bulundu.
Prof. Dr. Ercan, ülkedeki farklı illerde beklenen en büyük depremleri de sıralayarak vatandaşları bilgilendirdi. İşte o liste:
Bartın: M6.7
Batman: M6.5
Bayburt: M6.5
Bilecik: M6.5
Bingöl: M7.2
Bitlis: M6.5
Bolu: M7.5
Burdur: M7.0
Bursa: M7.1
Prof. Dr. Ercan, bu büyüklükteki depremlerin sadece başkentte değil, il sınırları içinde geniş bir alanda hissedileceğini belirtti.
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Türkiye genelinde deprem risklerini sıralayan Prof. Dr. Ercan, Adana, Ağrı, Amasya, Antalya gibi iller için de tahminlerde bulundu. İşte o liste:
Adana: M7.1
Ağrı: M7.5
Antalya: M7.0
Ankara: M6.6
Amasya: M7.3
Prof. Dr. Ercan, depremlerin yıkıcılık eşik değerini M6.5 olarak açıkladı ve bu büyüklükteki sarsıntıların ciddi hasarlara yol açabileceğine dikkat çekti.
DEPREMDE EN GÜVENLİ İLLER HANGİLERİ?
Öte yandan, ülkenin en güvenli illerini de paylaşan Prof. Dr. Ercan, vatandaşları bilinçli olmaya çağırdı. Öngörüsünü paylaşırken güvenli iller şunlar:
Kırklareli
Zonguldak
Kastamonu
Sinop
Samsun
Giresun
Ordu
Trabzon
Rize
Artvin
Mardin
Siirt
Batman
Şanlıurfa
Mersin
Antalya
Konya
Karaman
Niğde
Nevşehir
Ankara
usakgundem aktardı: Prof. Dr. Ercan'ın uyarıları, sosyal medya platformlarında büyük dikkat çekti. Vatandaşların olası bir deprem tehlikesine karşı hazırlıklı olması için uyarılar kesintisiz bir şekilde yapılmaya devam ediyor.
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